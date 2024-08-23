https://1prime.ru/20240823/finlyandiya-851083408.html

"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России

"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России - 23.08.2024, ПРАЙМ

"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России

Финляндии как можно скорее требуется новый договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T14:18+0300

2024-08-23T14:18+0300

2024-08-23T14:18+0300

политика

россия

финляндия

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Финляндии как можно скорее требуется новый договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Нашей стране как можно быстрее нужно разработать очередной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией", - отметил он.По словам эксперта, главная цель договора - подтвердить, что Финляндия не будет использоваться в качестве плацдарма для нападения на Россию.В то же время, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен объявил о переговорах с несколькими странами НАТО о временном размещении войск на финской территории. Цель размещения военного контингента - поддержание безопасности в случае напряженной обстановки, но без актуальной военной угрозы.Хяккянен не уточнил с какими странами ведутся переговоры, но отметил, что помимо стран Северной Европы в них также участвуют другие государства.

https://1prime.ru/20240821/finlyandiya-851041336.html

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россия, финляндия