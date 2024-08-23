https://1prime.ru/20240823/finlyandiya-851083408.html
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России
Финляндии как можно скорее требуется новый договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T14:18+0300
2024-08-23T14:18+0300
2024-08-23T14:18+0300
политика
россия
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Финляндии как можно скорее требуется новый договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Нашей стране как можно быстрее нужно разработать очередной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией", - отметил он.По словам эксперта, главная цель договора - подтвердить, что Финляндия не будет использоваться в качестве плацдарма для нападения на Россию.В то же время, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен объявил о переговорах с несколькими странами НАТО о временном размещении войск на финской территории. Цель размещения военного контингента - поддержание безопасности в случае напряженной обстановки, но без актуальной военной угрозы.Хяккянен не уточнил с какими странами ведутся переговоры, но отметил, что помимо стран Северной Европы в них также участвуют другие государства.
https://1prime.ru/20240821/finlyandiya-851041336.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России
Профессор Малинен: Финляндии нужен новый дружественный договор с Россией
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ.
Финляндии как можно скорее требуется новый договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Таким мнением в социальной сети Х поделился
профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
"Нашей стране как можно быстрее нужно разработать очередной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией", - отметил он.
По словам эксперта, главная цель договора - подтвердить, что Финляндия не будет использоваться в качестве плацдарма для нападения на Россию.
В то же время, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен объявил о переговорах с несколькими странами НАТО о временном размещении войск на финской территории. Цель размещения военного контингента - поддержание безопасности в случае напряженной обстановки, но без актуальной военной угрозы.
Хяккянен не уточнил с какими странами ведутся переговоры, но отметил, что помимо стран Северной Европы в них также участвуют другие государства.
РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО