Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России - 23.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240823/finlyandiya-851083408.html
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России
Финляндии как можно скорее требуется новый договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T14:18+0300
2024-08-23T14:18+0300
политика
россия
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Финляндии как можно скорее требуется новый договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Нашей стране как можно быстрее нужно разработать очередной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией", - отметил он.По словам эксперта, главная цель договора - подтвердить, что Финляндия не будет использоваться в качестве плацдарма для нападения на Россию.В то же время, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен объявил о переговорах с несколькими странами НАТО о временном размещении войск на финской территории. Цель размещения военного контингента - поддержание безопасности в случае напряженной обстановки, но без актуальной военной угрозы.Хяккянен не уточнил с какими странами ведутся переговоры, но отметил, что помимо стран Северной Европы в них также участвуют другие государства.
https://1prime.ru/20240821/finlyandiya-851041336.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финляндия
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
14:18 23.08.2024
 
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России

Профессор Малинен: Финляндии нужен новый дружественный договор с Россией

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Финляндии как можно скорее требуется новый договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Таким мнением в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
"Нашей стране как можно быстрее нужно разработать очередной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией", - отметил он.
По словам эксперта, главная цель договора - подтвердить, что Финляндия не будет использоваться в качестве плацдарма для нападения на Россию.
В то же время, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен объявил о переговорах с несколькими странами НАТО о временном размещении войск на финской территории. Цель размещения военного контингента - поддержание безопасности в случае напряженной обстановки, но без актуальной военной угрозы.
Хяккянен не уточнил с какими странами ведутся переговоры, но отметил, что помимо стран Северной Европы в них также участвуют другие государства.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО
21 августа, 16:01
 
ПолитикаРОССИЯФИНЛЯНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала