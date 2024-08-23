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Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 0,5%
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 0,5% - 23.08.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 0,5%
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы поднялись на 0,5% – до 423 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 23.08.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы поднялись на 0,5% – до 423 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 425,5 доллара (+1%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 415,6 доллара (-1,3%), ценовой максимум – 432,8 доллара (+2,8%). Последние фьючерсы торговались по 423,2 доллара (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 421,2 доллара за тысячу кубометров. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отмечал, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ, был зафиксирован годовой пик биржевых цен, и в связи с этим возникает вопрос, кому это выгодно.
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биржа ice, газ, европа
Энергетика, Биржа ICE, Газ, ЕВРОПА
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 0,5%
ICE: Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли до $423 за тысячу кубометров
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы поднялись на 0,5% – до 423 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 425,5 доллара (+1%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 415,6 доллара (-1,3%), ценовой максимум – 432,8 доллара (+2,8%). Последние фьючерсы торговались по 423,2 доллара (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 421,2 доллара за тысячу кубометров.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
Глава МАГАТЭ раскрыл причину уязвимости Запорожской АЭС
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отмечал, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ, был зафиксирован годовой пик биржевых цен, и в связи с этим возникает вопрос, кому это выгодно.