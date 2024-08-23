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Суд оштрафовал Google за запрещенный контент - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал Google за запрещенный контент
Суд оштрафовал Google за запрещенный контент - 23.08.2024, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Google за запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T14:08+0300
2024-08-23T14:20+0300
google
суд
штраф
контент
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ", - сообщил источник. Компания должна выплатить 3,5 миллиона рублей. Запрещенный контент содержал информацию о табакокурении и распитии алкоголя.В марте 2022 года Google прекратил показ рекламы российским пользователям и отключил монетизацию просмотров на YouTube для аудитории из России. Однако это не коснулось зрителей из других стран. Видеоблогеры отмечали, что потери будут "некритичными", просто доход от монетизации сократится в два раза.
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google, суд, штраф, контент
Google, суд, штраф, контент
14:08 23.08.2024 (обновлено: 14:20 23.08.2024)
 
Суд оштрафовал Google за запрещенный контент

Суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за контент о табаке и алкоголе

© flickr.com / Robert Scoble Логотип Google
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© flickr.com / Robert Scoble
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ", - сообщил источник.
Компания должна выплатить 3,5 миллиона рублей. Запрещенный контент содержал информацию о табакокурении и распитии алкоголя.
В марте 2022 года Google прекратил показ рекламы российским пользователям и отключил монетизацию просмотров на YouTube для аудитории из России. Однако это не коснулось зрителей из других стран. Видеоблогеры отмечали, что потери будут "некритичными", просто доход от монетизации сократится в два раза.
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