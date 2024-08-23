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Суд оштрафовал Google за запрещенный контент

Суд оштрафовал Google за запрещенный контент - 23.08.2024, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Google за запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T14:08+0300

2024-08-23T14:08+0300

2024-08-23T14:20+0300

google

суд

штраф

контент

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ", - сообщил источник. Компания должна выплатить 3,5 миллиона рублей. Запрещенный контент содержал информацию о табакокурении и распитии алкоголя.В марте 2022 года Google прекратил показ рекламы российским пользователям и отключил монетизацию просмотров на YouTube для аудитории из России. Однако это не коснулось зрителей из других стран. Видеоблогеры отмечали, что потери будут "некритичными", просто доход от монетизации сократится в два раза.

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