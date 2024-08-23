https://1prime.ru/20240823/gosdolg-851075422.html
"В мировом масштабе". В США заговорили о приближающемся крахе
"В мировом масштабе". В США заговорили о приближающемся крахе - 23.08.2024, ПРАЙМ
"В мировом масштабе". В США заговорили о приближающемся крахе
Растущий государственный долг США в размере более 35 триллионов долларов становится угрозой для мировой экономики, в особенности из-за повышения процентных... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T08:28+0300
2024-08-23T08:28+0300
2024-08-23T08:28+0300
экономика
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госдолг
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Растущий государственный долг США в размере более 35 триллионов долларов становится угрозой для мировой экономики, в особенности из-за повышения процентных ставок, делающих его обслуживание дорогим, передает Fox Business."Последние отчеты <...> говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии", — отметили авторы материала.В издании подчеркнули, что если госдолг материализуется, то над экономикой США нависнет серьезная угроза мирового масштаба.Президент России Владимир Путин предупреждал, что США имеют долг перед мировой экономикой в размере 54,3 триллиона долларов, который ничем не обеспечен. Он отмечал, что экономика США сокращается и ее фундаментальные основы ослабевают, что представляет проблему для всех держателей долларовой массы.Российский лидер также указывал на неизбежность процесса дедолларизации в мире и отмечал, что страны БРИКС разработали эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля, что приводит к снижению доли доллара в сделках между членами союза.
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сша, госдолг
"В мировом масштабе". В США заговорили о приближающемся крахе
Fox Business: госдолг США вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ.
Растущий государственный долг США в размере более 35 триллионов долларов становится угрозой для мировой экономики, в особенности из-за повышения процентных ставок, делающих его обслуживание дорогим, передает
Fox Business.
"Последние отчеты <...> говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии", — отметили авторы материала.
В издании подчеркнули, что если госдолг материализуется, то над экономикой США нависнет серьезная угроза мирового масштаба.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что США имеют долг перед мировой экономикой в размере 54,3 триллиона долларов, который ничем не обеспечен. Он отмечал, что экономика США сокращается и ее фундаментальные основы ослабевают, что представляет проблему для всех держателей долларовой массы.
Российский лидер также указывал на неизбежность процесса дедолларизации в мире и отмечал, что страны БРИКС разработали эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля, что приводит к снижению доли доллара в сделках между членами союза.
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