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Росмолодежь анонсировала гранты для иностранной молодежи
Росмолодежь анонсировала гранты для иностранной молодежи - 23.08.2024, ПРАЙМ
Росмолодежь анонсировала гранты для иностранной молодежи
Россия готовится запустить грантовый конкурс для поддержки имеющих социальную значимость инициатив иностранной молодежи, рассказал Дамир Фаттахов, заместитель... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T19:35+0300
2024-08-23T19:35+0300
2024-08-23T19:35+0300
молодежь
россия
гранты
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КАЗАНЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Россия готовится запустить грантовый конкурс для поддержки имеющих социальную значимость инициатив иностранной молодежи, рассказал Дамир Фаттахов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, в ходе пленарного заседания III Казанского глобального молодежного саммита. "Также мы работаем над упрощением поездок в Россию для молодых иностранных граждан с целью участия в форумах, стажировках, волонтерских миссиях и деловых обменах", - подчеркнул Фаттахов. Замруководителя Росмолодежи отметил, что особое внимание будет уделяться развитию интернационального взаимодействия в российских регионах. Для этого будут организованы международные клубы дружбы.Третий Казанский глобальный молодежный саммит состоялся в Казани. Он длился с 22 по 23 августа. Ключевыми темами мероприятия стали цифровизация и современные инструменты молодежной политики.
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молодежь, россия, гранты
Росмолодежь анонсировала гранты для иностранной молодежи
Фаттахов: Россия запустит грант для поддержки инициатив иностранной молодежи
КАЗАНЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Россия готовится запустить грантовый конкурс для поддержки имеющих социальную значимость инициатив иностранной молодежи, рассказал Дамир Фаттахов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, в ходе пленарного заседания III Казанского глобального молодежного саммита.
"Также мы работаем над упрощением поездок в Россию для молодых иностранных граждан с целью участия в форумах, стажировках, волонтерских миссиях и деловых обменах", - подчеркнул Фаттахов.
Замруководителя Росмолодежи отметил, что особое внимание будет уделяться развитию интернационального взаимодействия в российских регионах. Для этого будут организованы международные клубы дружбы.
Третий Казанский глобальный молодежный саммит состоялся в Казани. Он длился с 22 по 23 августа. Ключевыми темами мероприятия стали цифровизация и современные инструменты молодежной политики.
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