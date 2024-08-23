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Росмолодежь анонсировала гранты для иностранной молодежи

Росмолодежь анонсировала гранты для иностранной молодежи - 23.08.2024, ПРАЙМ

Росмолодежь анонсировала гранты для иностранной молодежи

Россия готовится запустить грантовый конкурс для поддержки имеющих социальную значимость инициатив иностранной молодежи, рассказал Дамир Фаттахов, заместитель... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T19:35+0300

2024-08-23T19:35+0300

2024-08-23T19:35+0300

молодежь

россия

гранты

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КАЗАНЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Россия готовится запустить грантовый конкурс для поддержки имеющих социальную значимость инициатив иностранной молодежи, рассказал Дамир Фаттахов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, в ходе пленарного заседания III Казанского глобального молодежного саммита. "Также мы работаем над упрощением поездок в Россию для молодых иностранных граждан с целью участия в форумах, стажировках, волонтерских миссиях и деловых обменах", - подчеркнул Фаттахов. Замруководителя Росмолодежи отметил, что особое внимание будет уделяться развитию интернационального взаимодействия в российских регионах. Для этого будут организованы международные клубы дружбы.Третий Казанский глобальный молодежный саммит состоялся в Казани. Он длился с 22 по 23 августа. Ключевыми темами мероприятия стали цифровизация и современные инструменты молодежной политики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молодежь, россия, гранты