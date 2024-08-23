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ЗАЭС теряла связь с ЛЭП из-за военной активности в регионе, заявил Гросси
ЗАЭС теряла связь с ЛЭП из-за военной активности в регионе, заявил Гросси - 23.08.2024, ПРАЙМ
ЗАЭС теряла связь с ЛЭП из-за военной активности в регионе, заявил Гросси
Запорожская АЭС проинформировала МАГАТЭ, что в четверг потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки. Связь... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T20:25+0300
2024-08-23T20:25+0300
2024-08-23T20:25+0300
энергетика
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Запорожская АЭС проинформировала МАГАТЭ, что в четверг потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки. Связь была восстановлена в пятницу, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Отмечается, что последнее отключение электроэнергии за площадкой ЗАЭС последовало за сообщениями о военной активности в регионе. Группа МАГАТЭ, находящаяся на ЗАЭС, сообщила, что в течение последних 24 часов слышала взрывы вблизи объекта, добавили в агентстве. "Запорожская атомная электростанция вчера потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки, из-за чего вновь ей пришлось ненадежно полагаться на единственный источник питания", - приводит агентство слова Гросси. Ранее в пятницу сообщалось, что на Запорожской АЭС действием автоматики была отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений. Собственные нужды АЭС запитаны от основной линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила, что высоковольтная линия отключена украинской стороной, точные причины неизвестны. В пятницу линия была введена в работу.
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магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс
Энергетика, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
ЗАЭС теряла связь с ЛЭП из-за военной активности в регионе, заявил Гросси
В МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС теряла связь с единственной резервной ЛЭП за ее пределами
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Запорожская АЭС проинформировала МАГАТЭ, что в четверг потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки. Связь была восстановлена в пятницу, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
Отмечается, что последнее отключение электроэнергии за площадкой ЗАЭС последовало за сообщениями о военной активности в регионе. Группа МАГАТЭ, находящаяся на ЗАЭС, сообщила, что в течение последних 24 часов слышала взрывы вблизи объекта, добавили в агентстве.
"Запорожская атомная электростанция вчера потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки, из-за чего вновь ей пришлось ненадежно полагаться на единственный источник питания", - приводит агентство слова Гросси.
Ранее в пятницу сообщалось, что на Запорожской АЭС действием автоматики была отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений. Собственные нужды АЭС запитаны от основной линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила, что высоковольтная линия отключена украинской стороной, точные причины неизвестны. В пятницу линия была введена в работу.
Глава МАГАТЭ раскрыл причину уязвимости Запорожской АЭС