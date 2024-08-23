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"Кассир-инвестор": на Бали при странных обстоятельствах задержали украинца

"Кассир-инвестор": на Бали при странных обстоятельствах задержали украинца - 23.08.2024, ПРАЙМ

"Кассир-инвестор": на Бали при странных обстоятельствах задержали украинца

Иммиграционная служба Денпасара на Бали задержала украинского гражданина, который пребывал в стране по инвесторской визе. При этом он работал кассиром, сообщает | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T21:35+0300

2024-08-23T21:35+0300

2024-08-23T21:35+0300

украина

индонезия

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ДЖАКАРТА, 23 авг - ПРАЙМ. Иммиграционная служба Денпасара на Бали задержала украинского гражданина, который пребывал в стране по инвесторской визе. При этом он работал кассиром, сообщает индонезийское агентство ANTARA. "Когда его обнаружили во время операции по наблюдению, он находился за кассой и вносил в нее цену оплачиваемой продукции", - подчеркнул глава иммиграционной службы Денпасара Ридха Сах Путра. Согласно данным издания, украинец въехал в Индонезию в начале 2023 года и имел временный вид на жительство инвестора, действующий до 25 января 2025 года. Однако он так и не инвестировал в индонезийский бизнес.

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украина

индонезия

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украина, индонезия