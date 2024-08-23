https://1prime.ru/20240823/investor-851094880.html
"Кассир-инвестор": на Бали при странных обстоятельствах задержали украинца
"Кассир-инвестор": на Бали при странных обстоятельствах задержали украинца - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Кассир-инвестор": на Бали при странных обстоятельствах задержали украинца
Иммиграционная служба Денпасара на Бали задержала украинского гражданина, который пребывал в стране по инвесторской визе. При этом он работал кассиром, сообщает | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T21:35+0300
2024-08-23T21:35+0300
2024-08-23T21:35+0300
украина
индонезия
https://cdnn.1prime.ru/img/82827/76/828277652_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_5135016b9acb7839d76c09534503233e.jpg
ДЖАКАРТА, 23 авг - ПРАЙМ. Иммиграционная служба Денпасара на Бали задержала украинского гражданина, который пребывал в стране по инвесторской визе. При этом он работал кассиром, сообщает индонезийское агентство ANTARA. "Когда его обнаружили во время операции по наблюдению, он находился за кассой и вносил в нее цену оплачиваемой продукции", - подчеркнул глава иммиграционной службы Денпасара Ридха Сах Путра. Согласно данным издания, украинец въехал в Индонезию в начале 2023 года и имел временный вид на жительство инвестора, действующий до 25 января 2025 года. Однако он так и не инвестировал в индонезийский бизнес.
https://1prime.ru/20240823/grossi-851093876.html
украина
индонезия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82827/76/828277652_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e59a19506296cf08d3961642030b133f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, индонезия
"Кассир-инвестор": на Бали при странных обстоятельствах задержали украинца
ANTARA: украинец пребывал в Индонезии по инвесторской визе, работая кассиром
ДЖАКАРТА, 23 авг - ПРАЙМ. Иммиграционная служба Денпасара на Бали задержала украинского гражданина, который пребывал в стране по инвесторской визе. При этом он работал кассиром, сообщает индонезийское агентство ANTARA.
"Когда его обнаружили во время операции по наблюдению, он находился за кассой и вносил в нее цену оплачиваемой продукции", - подчеркнул глава иммиграционной службы Денпасара Ридха Сах Путра.
Согласно данным издания, украинец въехал в Индонезию в начале 2023 года и имел временный вид на жительство инвестора, действующий до 25 января 2025 года. Однако он так и не инвестировал в индонезийский бизнес.
ЗАЭС теряла связь с ЛЭП из-за военной активности в регионе, заявил Гросси