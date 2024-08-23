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Паром в порту "Кавказ" в результате атаки ВСУ затонул наполовину - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Паром в порту "Кавказ" в результате атаки ВСУ затонул наполовину
Паром в порту "Кавказ" в результате атаки ВСУ затонул наполовину - 23.08.2024, ПРАЙМ
Паром в порту "Кавказ" в результате атаки ВСУ затонул наполовину
Паром в порту "Кавказ", атакованный украинским дроном в Темрюкском районе на Кубани, затонул наполовину, в самом порту вылетели стекла, сообщили РИА Новости в... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T11:46+0300
2024-08-23T11:46+0300
порт
порт кавказ
всу
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ТЕМРЮК, 23 авг – ПРАЙМ. Паром в порту "Кавказ", атакованный украинским дроном в Темрюкском районе на Кубани, затонул наполовину, в самом порту вылетели стекла, сообщили РИА Новости в экстренных службах. С возгоранием боролись более трех часов, его площадь составила 500 квадратных метров. В четверг, 22 августа, оперативный штаб региона доложил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа.
https://1prime.ru/20240822/ekipazh-851071530.html
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порт, порт кавказ, всу, атака, кубань, паром
порт, Порт Кавказ, ВСУ, атака, КУБАНЬ, паром
11:46 23.08.2024
 
Паром в порту "Кавказ" в результате атаки ВСУ затонул наполовину

Паром в порту "Кавказ", который загорелся после атаки ВСУ, затонул наполовину

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПорт "Кавказ"
Порт Кавказ - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ТЕМРЮК, 23 авг – ПРАЙМ. Паром в порту "Кавказ", атакованный украинским дроном в Темрюкском районе на Кубани, затонул наполовину, в самом порту вылетели стекла, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
С возгоранием боролись более трех часов, его площадь составила 500 квадратных метров.
В четверг, 22 августа, оперативный штаб региона доложил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Губернатор сообщил о спасении членов экипажа парома в порту "Кавказ"
Вчера, 20:27
 
портПорт КавказВСУатакаКУБАНЬпаром
 
 
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