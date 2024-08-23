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Заключенные захватили заложников в колонии в Волгограде - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Заключенные захватили заложников в колонии в Волгограде
Заключенные захватили заложников в колонии в Волгограде - 23.08.2024, ПРАЙМ
Заключенные захватили заложников в колонии в Волгограде
Несколько заключенных исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие, сообщили... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T13:33+0300
2024-08-23T13:51+0300
происшествия
колония
захват
фсин
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Несколько заключенных исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН РФ.Колония находится в городе Суровикино. Остальные подробности уточняются.Спецназ ФСИН проводит операцию по освобождению заложников и задержанию захвативших в заложники заключённых в колонии Волгоградской области, сообщили источники RT.Ранее, в середине июня, заложников захватили в СИЗО-1 в центре Ростове-на-Дону.
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колония, захват, фсин
Происшествия, колония, захват, ФСИН
13:33 23.08.2024 (обновлено: 13:51 23.08.2024)
 
Заключенные захватили заложников в колонии в Волгограде

В волгоградской колонии №19 заключенные захватили заложников, есть пострадавшие

© fotolia.com / photo 5000Тюрьма
Тюрьма - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© fotolia.com / photo 5000
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Несколько заключенных исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН РФ.
Колония находится в городе Суровикино. Остальные подробности уточняются.
Спецназ ФСИН проводит операцию по освобождению заложников и задержанию захвативших в заложники заключённых в колонии Волгоградской области, сообщили источники RT.
Ранее, в середине июня, заложников захватили в СИЗО-1 в центре Ростове-на-Дону.
Следственный изолятор. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
Врио начальника СИЗО, где в июне захватили заложников, уволен
5 августа, 10:31
 
ПроисшествияколониязахватФСИН
 
 
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