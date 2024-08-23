https://1prime.ru/20240823/koloniya-851082395.html

Заключенные захватили заложников в колонии в Волгограде

Заключенные захватили заложников в колонии в Волгограде - 23.08.2024, ПРАЙМ

Заключенные захватили заложников в колонии в Волгограде

Несколько заключенных исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие, сообщили... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T13:33+0300

2024-08-23T13:33+0300

2024-08-23T13:51+0300

происшествия

колония

захват

фсин

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Несколько заключенных исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН РФ.Колония находится в городе Суровикино. Остальные подробности уточняются.Спецназ ФСИН проводит операцию по освобождению заложников и задержанию захвативших в заложники заключённых в колонии Волгоградской области, сообщили источники RT.Ранее, в середине июня, заложников захватили в СИЗО-1 в центре Ростове-на-Дону.

https://1prime.ru/20240805/zakhvat-850666006.html

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колония, захват, фсин