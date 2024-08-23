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Четверых пострадавших сотрудников ИК-19 госпитализировали - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Четверых пострадавших сотрудников ИК-19 госпитализировали
Четверых пострадавших сотрудников ИК-19 госпитализировали - 23.08.2024, ПРАЙМ
Четверых пострадавших сотрудников ИК-19 госпитализировали
Четверо пострадавших из числа сотрудников УФСИН колонии ИК-19 в Волгоградской области были госпитализированы. Об этом в своем Telegram сообщил глава... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T15:00+0300
2024-08-23T15:00+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Четверо пострадавших из числа сотрудников УФСИН колонии ИК-19 в Волгоградской области были госпитализированы. Об этом в своем Telegram сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров."Сегодня в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ", - написал губернатор.По словам Бочарова, силы санитарной авиации и вспомогательных больниц Волгограда уже находятся в готовности для оказания помощи, а специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ.Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что несколько заключенных захватили заложников в колонии №19. Соответствующие уголовное дело возбуждено по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Для расследования была сформирована следственная группа из опытных специалистов.
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россия, фсин
Происшествия, РОССИЯ, ФСИН
15:00 23.08.2024
 
Четверых пострадавших сотрудников ИК-19 госпитализировали

Бочаров: четверых пострадавших сотрудников УФСИН ИК-19 госпитализировали

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Четверо пострадавших из числа сотрудников УФСИН колонии ИК-19 в Волгоградской области были госпитализированы. Об этом в своем Telegram сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Сегодня в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ", - написал губернатор.
По словам Бочарова, силы санитарной авиации и вспомогательных больниц Волгограда уже находятся в готовности для оказания помощи, а специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ.
Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что несколько заключенных захватили заложников в колонии №19. Соответствующие уголовное дело возбуждено по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Для расследования была сформирована следственная группа из опытных специалистов.
Тюрьма - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
Заключенные захватили заложников в колонии в Волгограде
13:33
 
ПроисшествияРОССИЯФСИН
 
 
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