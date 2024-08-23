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"Мы - часть этой игры". Баррель признал роль ЕС в конфликте на Украине

"Мы - часть этой игры". Баррель признал роль ЕС в конфликте на Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ

"Мы - часть этой игры". Баррель признал роль ЕС в конфликте на Украине

ЕС является "частью конфликта" на Украине, хотя не становится непосредственной стороной военных действий, признал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T15:20+0300

2024-08-23T15:20+0300

2024-08-23T15:26+0300

политика

жозеп боррель

ес

украина

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. ЕС является "частью конфликта" на Украине, хотя не становится непосредственной стороной военных действий, признал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель"То, что происходит на Украине, определит геополитическое будущее Европы. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры. Мы - часть этой игры", - заявил политик в ходе международной конференции в Испании.Он также подчеркнул: "то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность".Ранее на фоне атаки киевского режима Курской области Боррель сказал, что снятие ограничения на удары ВСУ западным оружием по территории России может "способствовать миротворческим усилиям".

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жозеп боррель, ес, украина