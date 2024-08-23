https://1prime.ru/20240823/konflikt-851085027.html
"Мы - часть этой игры". Баррель признал роль ЕС в конфликте на Украине
"Мы - часть этой игры". Баррель признал роль ЕС в конфликте на Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Мы - часть этой игры". Баррель признал роль ЕС в конфликте на Украине
ЕС является "частью конфликта" на Украине, хотя не становится непосредственной стороной военных действий, признал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T15:20+0300
2024-08-23T15:20+0300
2024-08-23T15:26+0300
политика
жозеп боррель
ес
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fc92f45ef295b983b4aedf07008ebd30.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. ЕС является "частью конфликта" на Украине, хотя не становится непосредственной стороной военных действий, признал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель"То, что происходит на Украине, определит геополитическое будущее Европы. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры. Мы - часть этой игры", - заявил политик в ходе международной конференции в Испании.Он также подчеркнул: "то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность".Ранее на фоне атаки киевского режима Курской области Боррель сказал, что снятие ограничения на удары ВСУ западным оружием по территории России может "способствовать миротворческим усилиям".
https://1prime.ru/20240823/rezhim-851083583.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d4ab6cd679124ebfb19c1f7734364583.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, ес, украина
Политика, Жозеп Боррель, ЕС, УКРАИНА
"Мы - часть этой игры". Баррель признал роль ЕС в конфликте на Украине
Боррель признал, что ЕС является "частью конфликта" на Украине
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. ЕС является "частью конфликта" на Украине, хотя не становится непосредственной стороной военных действий, признал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
"То, что происходит на Украине, определит геополитическое будущее Европы. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры. Мы - часть этой игры", - заявил политик в ходе международной конференции в Испании.
Он также подчеркнул: "то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность".
Ранее на фоне атаки киевского режима Курской области Боррель сказал, что снятие ограничения на удары ВСУ западным оружием по территории России может "способствовать миротворческим усилиям".
США воспитали киевский режим, заявили в МИД