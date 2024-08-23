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США добавили в список экспортного контроля более 60 юрлиц из России

США добавили в список экспортного контроля более 60 юрлиц из России - 23.08.2024, ПРАЙМ

США добавили в список экспортного контроля более 60 юрлиц из России

Министерство торговли США внесло в свой список экспортного контроля 64 российские компании, 42 китайских фирмы и 11 иранских организаций, следует из документа. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T16:09+0300

2024-08-23T16:09+0300

2024-08-23T16:27+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Министерство торговли США внесло в свой список экспортного контроля 64 российские компании, 42 китайских фирмы и 11 иранских организаций, следует из документа."Организации были определены правительством США как действующие против интересов национальной безопасности и внешней политики США", - сказано в тексте заявления.Некоторые из юрлиц оказались в списке из-за "передачи американских компонентов" от имени российских организаций, в отношении которых введены ограничения.В феврале 2022 года Россия начала спецоперацию в Украине, что привело к усилению санкционного давления на Москву со стороны западных стран. В Москве отмечали, что российская экономика смогла адаптироваться к ограничениям, но санкции оказали отрицательное воздействие на Европу и США, которые ввели их. В результате западные страны столкнулись с повышением цен на топливо и продукты питания, ускорением инфляции и ростом безработицы.

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