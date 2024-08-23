https://1prime.ru/20240823/kripta-851087164.html
Эксперт назвал важнейшую причину для создания криптобирж в России
Эксперт назвал важнейшую причину для создания криптобирж в России - 23.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал важнейшую причину для создания криптобирж в России
Создание криптобирж в России необходимо в первую очередь для обслуживания внешнеэкономической деятельности экспортеров и импортеров, физлица на первом этапе,... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T16:11+0300
2024-08-23T16:11+0300
2024-08-23T16:12+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/90/841359083_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2e6024aaaaec39d10f12d1f2f5217e19.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Создание криптобирж в России необходимо в первую очередь для обслуживания внешнеэкономической деятельности экспортеров и импортеров, физлица на первом этапе, скорее всего, не будут допущены к этим торгам, такое мнение высказал РИА Новости заместитель гендиректора BitRiver по коммуникациям Олег Огиенко. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что в России планируется создать как минимум две криптобиржи - в Москве и в Санкт-Петербурге. Два источника газеты рассказали, что для одной из бирж планируется использовать базу Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ). Впрочем, СПВБ поспешила опровергнуть это, заявив, что утвержденная стратегия развития не предполагает предоставления каких-либо сервисов, связанных с криптовалютами. Между тем, правовые основы для создания российских криптобирж фактически установлены федеральным законом, подписанным президентом России 8 августа, напоминает Огиенко. Криптобиржи и криптовалюта будут востребованы у компаний, деятельность которых связана с экспортом и импортом, добавляет он. "Расчеты с их использованием станут альтернативным инструментом во внешнеэкономической деятельности. Пока криптобиржи, как мы видим, будут работать в России в закрытом контуре исключительно в целях ВЭД. Далее ситуация будет, скорее всего, меняться по результатам проведенного эксперимента. На первом этапе физлица, скорее, не будут участвовать в этих торгах", - говорит Огиенко. Создать криптобиржи сейчас планируют многие участники финансового и промышленного рынка, отмечает эксперт. "Это и традиционные фондовые, валютные и товарные биржи, да и брокеры здесь не исключение. Получится это у того, кто имеет надлежащие ресурсы, кадры, компетенции и опыт, клиентскую базу и продвинутые хозяйственные связи", - полагает он.
https://1prime.ru/20240814/kriptobirzhi-850873154.html
https://1prime.ru/20240808/china-850741938.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/90/841359083_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_d169c40b2f2c8ead95b8def378afa4c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Эксперт назвал важнейшую причину для создания криптобирж в России
Огиенко: криптобиржи в РФ необходимы для обслуживания экспортёров, а не физлиц
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Создание криптобирж в России необходимо в первую очередь для обслуживания внешнеэкономической деятельности экспортеров и импортеров, физлица на первом этапе, скорее всего, не будут допущены к этим торгам, такое мнение высказал РИА Новости заместитель гендиректора BitRiver по коммуникациям Олег Огиенко.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что в России планируется создать как минимум две криптобиржи - в Москве и в Санкт-Петербурге. Два источника газеты рассказали, что для одной из бирж планируется использовать базу Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ). Впрочем, СПВБ поспешила опровергнуть это, заявив, что утвержденная стратегия развития не предполагает предоставления каких-либо сервисов, связанных с криптовалютами.
Между тем, правовые основы для создания российских криптобирж фактически установлены федеральным законом, подписанным президентом России 8 августа, напоминает Огиенко. Криптобиржи и криптовалюта будут востребованы у компаний, деятельность которых связана с экспортом и импортом, добавляет он.
Силуанов рассказал о перспективах легализации криптобирж в России
"Расчеты с их использованием станут альтернативным инструментом во внешнеэкономической деятельности. Пока криптобиржи, как мы видим, будут работать в России в закрытом контуре исключительно в целях ВЭД. Далее ситуация будет, скорее всего, меняться по результатам проведенного эксперимента. На первом этапе физлица, скорее, не будут участвовать в этих торгах", - говорит Огиенко.
Создать криптобиржи сейчас планируют многие участники финансового и промышленного рынка, отмечает эксперт. "Это и традиционные фондовые, валютные и товарные биржи, да и брокеры здесь не исключение. Получится это у того, кто имеет надлежащие ресурсы, кадры, компетенции и опыт, клиентскую базу и продвинутые хозяйственные связи", - полагает он.
Reuters узнал, что Китай и Россия обсуждают крайне необычные сделки