https://1prime.ru/20240823/kripta-851087164.html

Эксперт назвал важнейшую причину для создания криптобирж в России

Эксперт назвал важнейшую причину для создания криптобирж в России - 23.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал важнейшую причину для создания криптобирж в России

Создание криптобирж в России необходимо в первую очередь для обслуживания внешнеэкономической деятельности экспортеров и импортеров, физлица на первом этапе,... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T16:11+0300

2024-08-23T16:11+0300

2024-08-23T16:12+0300

россия

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Создание криптобирж в России необходимо в первую очередь для обслуживания внешнеэкономической деятельности экспортеров и импортеров, физлица на первом этапе, скорее всего, не будут допущены к этим торгам, такое мнение высказал РИА Новости заместитель гендиректора BitRiver по коммуникациям Олег Огиенко. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что в России планируется создать как минимум две криптобиржи - в Москве и в Санкт-Петербурге. Два источника газеты рассказали, что для одной из бирж планируется использовать базу Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ). Впрочем, СПВБ поспешила опровергнуть это, заявив, что утвержденная стратегия развития не предполагает предоставления каких-либо сервисов, связанных с криптовалютами. Между тем, правовые основы для создания российских криптобирж фактически установлены федеральным законом, подписанным президентом России 8 августа, напоминает Огиенко. Криптобиржи и криптовалюта будут востребованы у компаний, деятельность которых связана с экспортом и импортом, добавляет он. "Расчеты с их использованием станут альтернативным инструментом во внешнеэкономической деятельности. Пока криптобиржи, как мы видим, будут работать в России в закрытом контуре исключительно в целях ВЭД. Далее ситуация будет, скорее всего, меняться по результатам проведенного эксперимента. На первом этапе физлица, скорее, не будут участвовать в этих торгах", - говорит Огиенко. Создать криптобиржи сейчас планируют многие участники финансового и промышленного рынка, отмечает эксперт. "Это и традиционные фондовые, валютные и товарные биржи, да и брокеры здесь не исключение. Получится это у того, кто имеет надлежащие ресурсы, кадры, компетенции и опыт, клиентскую базу и продвинутые хозяйственные связи", - полагает он.

https://1prime.ru/20240814/kriptobirzhi-850873154.html

https://1prime.ru/20240808/china-850741938.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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