Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину - 23.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240823/krokus-851073825.html
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину - 23.08.2024, ПРАЙМ
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта, сообщает РИА... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T05:41+0300
2024-08-23T05:52+0300
происшествия
крокус сити холл
признание
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846628607_0:279:2349:1600_1920x0_80_0_0_c74fb0d35bd4b01d3f15286cc0e3ceb5.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.В частности, в материалах указывается: "Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния".Также сообщается, что Шарипзода – уроженец Таджикистана. Из 12 фигурантов дела его задержали одиннадцатым. Ранее частично признали вину два фигуранта, которые обвиняются в содействии совершению теракта, - Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои.Теракт в в "Крокусе" в Красногорске Московской области произошел 22 марта 2024 года. Террористы открыли огонь по находившимся в здании людям и устроили пожар в зрительном зале. В результате нападения погибли 145 человек. Всего по делу о теракте были арестованы 12 человек, четверым из них предъявлено обвинение в совершении теракты, остальным - в пособничестве.
https://1prime.ru/20240821/krokus-851042205.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846628607_121:0:2254:1600_1920x0_80_0_0_bf5dba9e3207e479022e0397a3482dd3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крокус сити холл, признание, теракт
Происшествия, Крокус сити холл, признание, теракт
05:41 23.08.2024 (обновлено: 05:52 23.08.2024)
 
Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Шарипзода частично признал вину

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
В частности, в материалах указывается: "Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния".
Также сообщается, что Шарипзода – уроженец Таджикистана. Из 12 фигурантов дела его задержали одиннадцатым.
Ранее частично признали вину два фигуранта, которые обвиняются в содействии совершению теракта, - Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста
21 августа, 16:26
Теракт в в "Крокусе" в Красногорске Московской области произошел 22 марта 2024 года. Террористы открыли огонь по находившимся в здании людям и устроили пожар в зрительном зале. В результате нападения погибли 145 человек. Всего по делу о теракте были арестованы 12 человек, четверым из них предъявлено обвинение в совершении теракты, остальным - в пособничестве.
 
ПроисшествияКрокус сити холлпризнаниетеракт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала