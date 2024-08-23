https://1prime.ru/20240823/krokus-851073825.html

Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину - 23.08.2024, ПРАЙМ

Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта, сообщает РИА... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T05:41+0300

2024-08-23T05:41+0300

2024-08-23T05:52+0300

происшествия

крокус сити холл

признание

теракт

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.В частности, в материалах указывается: "Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния".Также сообщается, что Шарипзода – уроженец Таджикистана. Из 12 фигурантов дела его задержали одиннадцатым. Ранее частично признали вину два фигуранта, которые обвиняются в содействии совершению теракта, - Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои.Теракт в в "Крокусе" в Красногорске Московской области произошел 22 марта 2024 года. Террористы открыли огонь по находившимся в здании людям и устроили пожар в зрительном зале. В результате нападения погибли 145 человек. Всего по делу о теракте были арестованы 12 человек, четверым из них предъявлено обвинение в совершении теракты, остальным - в пособничестве.

https://1prime.ru/20240821/krokus-851042205.html

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крокус сити холл, признание, теракт