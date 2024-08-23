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Курс рубля на Мосбирже растерял рост пятницы и немного снижается к юаню
Курс рубля на Мосбирже растерял рост пятницы и немного снижается к юаню - 23.08.2024, ПРАЙМ
Курс рубля на Мосбирже растерял рост пятницы и немного снижается к юаню
Рубль против юаня во второй половине сессии пятницы снижается к юаню, растеряв сильный утренний рост, который выводил его в ходе сессии на максимум с 26 июля,... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T17:48+0300
2024-08-23T17:48+0300
2024-08-23T17:48+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль против юаня во второй половине сессии пятницы снижается к юаню, растеряв сильный утренний рост, который выводил его в ходе сессии на максимум с 26 июля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.29 мск повышается на 1 копейку, до 11,85 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,67-11,9 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 164,7 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,62 рубля (+0,6%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,56, а на форексе - 7,14 (разница в 5,9%). Ослаблению рубля способствует усиление внешнеполитических рисков. Также не исключено, что присутствует некоторый прогресс в нормализации трансграничных расчетов, что повысит спрос на валюту со стороны импортеров, комментирует Максим Федосов из УК "Первая". При этом внешний фактор формирует позитивный фон для курса рубля. Так, стоимость нефти сорта Brent растёт на 1,7%, до 78,6 доллара за баррель. Основной фактор волатильности курсов валют на российском рынке в настоящее время - опасения участников рынка по поводу прохождения платежей по экспортно-импортным операциям в иностранных банках, в том числе в юанях, считает Николай Рясков из УК ПСБ. На следующей неделе ослаблению рубля может препятствовать налоговый период августа, а внебиржевой курс доллара будет находиться в коридоре 90,5-92 рубля, добавляет Федосов. "Из-за осторожных оценок рынка по поводу будущего трансграничных платежей в юане диапазон курса доллара на внебиржевом рынке и курса китайской валюты на биржевых торгах останется достаточно широким. Для доллара мы ожидаем курс в диапазоне 90-100 рублей с вероятностью снижения ниже 90 рублей при сохранении проблем с платежами", - заключает Рясков.
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эксперты, мосбиржа, курсы валют, рубль, доллар
эксперты, Мосбиржа, Курсы валют, рубль, доллар
Курс рубля на Мосбирже растерял рост пятницы и немного снижается к юаню
Эксперты: курс доллара будет колебаться в коридоре 90,5-92 рубля
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль против юаня во второй половине сессии пятницы снижается к юаню, растеряв сильный утренний рост, который выводил его в ходе сессии на максимум с 26 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.29 мск повышается на 1 копейку, до 11,85 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,67-11,9 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 164,7 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,62 рубля (+0,6%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,56, а на форексе - 7,14 (разница в 5,9%).
Ослаблению рубля способствует усиление внешнеполитических рисков. Также не исключено, что присутствует некоторый прогресс в нормализации трансграничных расчетов, что повысит спрос на валюту со стороны импортеров, комментирует Максим Федосов из УК "Первая". При этом внешний фактор формирует позитивный фон для курса рубля. Так, стоимость нефти сорта Brent растёт на 1,7%, до 78,6 доллара за баррель.
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Основной фактор волатильности курсов валют на российском рынке в настоящее время - опасения участников рынка по поводу прохождения платежей по экспортно-импортным операциям в иностранных банках, в том числе в юанях, считает Николай Рясков из УК ПСБ. На следующей неделе ослаблению рубля может препятствовать налоговый период августа, а внебиржевой курс доллара будет находиться в коридоре 90,5-92 рубля, добавляет Федосов.
"Из-за осторожных оценок рынка по поводу будущего трансграничных платежей в юане диапазон курса доллара на внебиржевом рынке и курса китайской валюты на биржевых торгах останется достаточно широким. Для доллара мы ожидаем курс в диапазоне 90-100 рублей с вероятностью снижения ниже 90 рублей при сохранении проблем с платежами", - заключает Рясков.