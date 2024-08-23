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"Если Брюссель хочет". Венгрия пообещала отомстить Евросоюзу
"Если Брюссель хочет". Венгрия пообещала отомстить Евросоюзу - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Если Брюссель хочет". Венгрия пообещала отомстить Евросоюзу
Венгрия пригрозила Евросоюзу, что будет отправлять прибывающих мигрантов в Брюссель, если в сентябре не будет урегулирован спор о штрафах за политику... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T10:46+0300
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2024-08-23T10:47+0300
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Венгрия пригрозила Евросоюзу, что будет отправлять прибывающих мигрантов в Брюссель, если в сентябре не будет урегулирован спор о штрафах за политику предоставления убежища, пишет информагентство Bloomberg.Как напоминают авторы статьи, Европейский суд оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро, а кроме того, наложил ежедневный штраф в размере одного миллиона евро за то, что премьер страны Виктор Орбан не соблюдает ранее принятое положение о защите лиц, ищущих убежища. Переговоры с Еврокомиссией по урегулированию ситуации намечены на сентябрь."Мы должны прийти к соглашению как можно скорее, потому что нам не хотелось бы платить большие суммы на ежедневной основе, — заявил Гуляш. — Но, если Брюссель хочет принять мигрантов, мы можем помочь" – передает Bloomberg слова Гергели Гуляша, главы канцелярии Орбана.Если переговоры с Еврокомиссией не приведут к разрешению спора, то Венгрия, по словам Гуляша, начнет выдавать мигрантам "билеты в один конец до Брюсселя".При этом в публикации отмечается, что к сегодняшнему дню Будапешт не раскрыл каких-либо подробностей о схеме переправки мигрантов в Брюссель. А в Еврокомиссии комментировать заявление Гуляша отказались.
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ес, мигранты
"Если Брюссель хочет". Венгрия пообещала отомстить Евросоюзу
Bloomberg: Венгрия грозит отомстить ЕС отправкой мигрантов в Брюссель
МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ.
Венгрия пригрозила Евросоюзу, что будет отправлять прибывающих мигрантов в Брюссель, если в сентябре не будет урегулирован спор о штрафах за политику предоставления убежища, пишет информагентство Bloomberg
.
Как напоминают авторы статьи, Европейский суд оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро, а кроме того, наложил ежедневный штраф в размере одного миллиона евро за то, что премьер страны Виктор Орбан не соблюдает ранее принятое положение о защите лиц, ищущих убежища. Переговоры с Еврокомиссией по урегулированию ситуации намечены на сентябрь.
"Мы должны прийти к соглашению как можно скорее, потому что нам не хотелось бы платить большие суммы на ежедневной основе, — заявил Гуляш. — Но, если Брюссель хочет принять мигрантов, мы можем помочь" – передает Bloomberg слова Гергели Гуляша, главы канцелярии Орбана.
Если переговоры с Еврокомиссией не приведут к разрешению спора, то Венгрия, по словам Гуляша, начнет выдавать мигрантам "билеты в один конец до Брюсселя".
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При этом в публикации отмечается, что к сегодняшнему дню Будапешт не раскрыл каких-либо подробностей о схеме переправки мигрантов в Брюссель. А в Еврокомиссии комментировать заявление Гуляша отказались.