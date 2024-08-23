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Индекс Московской биржи опустился ниже 2700 пунктов

Индекс Московской биржи опустился ниже 2700 пунктов - 23.08.2024, ПРАЙМ

Индекс Московской биржи опустился ниже 2700 пунктов

Российский рынок акций немного усилил снижение, и индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с июня 2023 года, после чего быстро вернулся выше него,... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T10:28+0300

2024-08-23T10:28+0300

2024-08-23T10:31+0300

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного усилил снижение, и индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с июня 2023 года, после чего быстро вернулся выше него, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи к 10.26 мск снижается на 0,31% - до 2717,39 пункта. Минутами ранее он опускался до 2699,67 пункта - минимума с июня прошлого года.

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россия, мосбиржа