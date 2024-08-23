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Мошенники стали подделывать сайты с распродажами школьной формы - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Мошенники стали подделывать сайты с распродажами школьной формы
Мошенники стали подделывать сайты с распродажами школьной формы - 23.08.2024, ПРАЙМ
Мошенники стали подделывать сайты с распродажами школьной формы
Злоумышленники для кражи денег у россиян стали подделывать сайты с распродажами школьной формы, рассказал РИА Новости заместитель директора центра мониторинга... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T05:27+0300
2024-08-23T05:27+0300
мошенничество
школьная форма
распродажа
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники для кражи денег у россиян стали подделывать сайты с распродажами школьной формы, рассказал РИА Новости заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. "Мошенники активно заманивают потенциальных жертв фейковыми сайтами по продаже школьной формы и других принадлежностей с большими скидками к 1 сентября. Желающие приобрести необходимые товары родители с радостью оплачивают покупки на подобных сайтах, однако средства достаются мошенникам", - сказал Вураско. Мошенники распространяют ссылки на подобные ресурсы в социальных сетях и мессенджерах с помощью таргетированных рассылок. "Даже те единичные случаи, которые мы видим, способны причинить значительный финансовый ущерб", - отметил эксперт. Он советует критически относиться к подобным предложениям и не спешить с покупками. "Главное орудие против мошенников – это критическое мышление и перепроверка фактов. Не торопитесь, внимательно изучите рынок и лишь после этого принимайте решение о покупке чего-либо. Это позволит избежать массы проблем и сохранить семейный бюджет", - сказал Вураско.
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4.7
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школьная форма, распродажа
Мошенничество, школьная форма, распродажа
05:27 23.08.2024
 
Мошенники стали подделывать сайты с распродажами школьной формы

Эксперт Вураско: мошенники стали подделывать сайты с распродажами школьной формы

© Unsplash/BoitumeloПрограммирование, компьютер
Программирование, компьютер
© Unsplash/Boitumelo
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники для кражи денег у россиян стали подделывать сайты с распродажами школьной формы, рассказал РИА Новости заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско.
"Мошенники активно заманивают потенциальных жертв фейковыми сайтами по продаже школьной формы и других принадлежностей с большими скидками к 1 сентября. Желающие приобрести необходимые товары родители с радостью оплачивают покупки на подобных сайтах, однако средства достаются мошенникам", - сказал Вураско.
Мошенники распространяют ссылки на подобные ресурсы в социальных сетях и мессенджерах с помощью таргетированных рассылок. "Даже те единичные случаи, которые мы видим, способны причинить значительный финансовый ущерб", - отметил эксперт.
Он советует критически относиться к подобным предложениям и не спешить с покупками.
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"Главное орудие против мошенников – это критическое мышление и перепроверка фактов. Не торопитесь, внимательно изучите рынок и лишь после этого принимайте решение о покупке чего-либо. Это позволит избежать массы проблем и сохранить семейный бюджет", - сказал Вураско.
 
Мошенничествошкольная формараспродажа
 
 
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