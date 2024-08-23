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Чистая прибыль Норникеля в первом полугодии снизилась на 34%

Чистая прибыль Норникеля в первом полугодии снизилась на 34% - 23.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Норникеля в первом полугодии снизилась на 34%

"Норильский никель" по итогам первого полугодия получил чистую прибыль по МСФО в размере 829 миллиона долларов, что на 22,5% меньше относительно уровня годом... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T16:44+0300

2024-08-23T16:44+0300

2024-08-23T16:57+0300

норникель

ebitda

чистая прибыль

экономика

капвложения

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. "Норильский никель" по итогам первого полугодия получил чистую прибыль по МСФО в размере 829 миллиона долларов, что на 22,5% меньше относительно уровня годом ранее, показатель EBITDA за отчетный период снизился на 30,2%, до 2,35 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.Рентабельность EBITDA снизилась до 42% с 47%. Выручка составила 5,6 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с размером аналогичного периода прошлого года на 22%."Норникель" уточнил прогноз капвложений на текущий год - с интервала 3-3,2 миллиарда долларов до 3 миллиардов, из-за уточнения параметров проектов и оптимизации расчетов, сообщил старший вице-президент – финансовый директор компании Сергей Малышев."Прогноз капитальных вложений на 2024 год был скорректирован с 3,0-3,2 миллиарда долларов до 3,0 миллиарда долларов в связи с уточнением технических параметров отдельных проектов, оптимизацией порядка расчетов с подрядчиками и поставщиками", - сказал он журналистам.Капитальные затраты ГМК "Норильский никель" в первом полугодии 2024 года уменьшились на 34%, до 965 миллионов долларов, а свободный денежный поток сократился на 61%, до 525 миллионов долларов, сообщила компания."Объем капитальных вложений снизился на 34% год-к-году до 1 миллиарда долларов США за счет снижения курса рубля, оптимизации расчетов с подрядчиками, а также повышения эффективности при реализации инвестиционных проектов", - говорится в сообщении."Свободный денежный поток упал на 61% до 525 миллионов долларов США, при этом денежный поток, скорректированный на выплату процентов по долговым инструментам и лизингу, составил отрицательные 159 миллионов долларов США", - добавили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

норникель, ebitda, чистая прибыль, капвложения