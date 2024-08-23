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Китай и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере обороны - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Китай и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере обороны
Китай и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере обороны - 23.08.2024, ПРАЙМ
Китай и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере обороны
Пекин и Минск будут укреплять двустороннее сотрудничество в сфере обороны. Об этом говорится в совместном коммюнике китайского и белорусского правительств,... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T07:32+0300
2024-08-23T07:32+0300
политика
ли цян
визит
белоруссия
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Пекин и Минск будут укреплять двустороннее сотрудничество в сфере обороны. Об этом говорится в совместном коммюнике китайского и белорусского правительств, которое опубликовало Министерство иностранных дел КНР в рамках официального визита премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Белоруссию. Как отмечается в коммюнике, Китай и Белоруссия "будут укреплять сотрудничество в сферах обороны, юстиции, правоохранительной деятельности и безопасности".Также сообщается, что Китай и Белоруссия будут сотрудничать в сферах подготовки военнослужащих, борьбы с киберпреступностью, транснациональной преступностью и в борьбе с "тремя силами зла": терроризм, экстремизм и сепаратизм. Официальный визит премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.
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ли цян, визит, белоруссия
Политика, Ли Цян, визит, БЕЛОРУССИЯ
07:32 23.08.2024
 
Китай и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере обороны

Коммюнике: Китай и Белоруссия будут укреплять сотрудничество в сфере обороны

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китайской Народной Республики (Госсовета КНР) Ли Цян
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики (Госсовета КНР) Ли Цян - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Пекин и Минск будут укреплять двустороннее сотрудничество в сфере обороны. Об этом говорится в совместном коммюнике китайского и белорусского правительств, которое опубликовало Министерство иностранных дел КНР в рамках официального визита премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Белоруссию.
Как отмечается в коммюнике, Китай и Белоруссия "будут укреплять сотрудничество в сферах обороны, юстиции, правоохранительной деятельности и безопасности".
Также сообщается, что Китай и Белоруссия будут сотрудничать в сферах подготовки военнослужащих, борьбы с киберпреступностью, транснациональной преступностью и в борьбе с "тремя силами зла": терроризм, экстремизм и сепаратизм.
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Официальный визит премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.
 
ПолитикаЛи ЦянвизитБЕЛОРУССИЯ
 
 
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