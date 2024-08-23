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В Братске возобновляют программу обучения старшеклассников точным наукам

В Братске возобновляют программу обучения старшеклассников точным наукам - 23.08.2024, ПРАЙМ

В Братске возобновляют программу обучения старшеклассников точным наукам

Братский государственный университет (БрГУ) при поддержке благотворительного фонда "Сибирский характер" с октября 2024 года и по июнь 2025 года продолжит... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T11:18+0300

2024-08-23T11:18+0300

2024-08-23T11:49+0300

bitriver

образование

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Братский государственный университет (БрГУ) при поддержке благотворительного фонда "Сибирский характер" с октября 2024 года и по июнь 2025 года продолжит реализацию образовательной программы BitRiver для старшеклассников. Ученики выпускных классов снова получат возможность бесплатного посещения курсов математики, физики и информатики, сообщил Алексей Финк, руководитель центра обработки данных BitRiver в Братске.Первый выпуск слушателей курсов состоялся в конце мая 2023 года. Более 70% выпускников набрали проходные баллы в Братский государственный университет."Программа обучения имеет неоценимый социальный эффект. Молодежь вовлечена в изучение точных наук, при этом отдавая предпочтение при поступлении нашему университету и другим вузам в Иркутской области. Программа действует уже третий год, надеемся и на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - отметил ректор Братского государственного университета Илья Ситов.В новом учебном году благодаря социальной инициативе более 150 слушателей смогут совершенствоваться в области точных наук — физике, математике и информатике."Сегодня Братск становится столицей цифровой экономики России. Ведущие преподаватели БрГУ и самые опытные школьные педагоги будут готовить ребят к итоговой аттестации с тем, чтобы каждый мечтающий о профессии инженера или специалиста в области IT получил возможность реализовать свои таланты в родном Приангарье", - говорит Яна Синявская, директор благотворительного фонда "Сибирский характер".ЦОД BitRiver в Братске – крупнейший в России. Компания активно участвует в социальной жизни города. По инициативе Финка сейчас прорабатывается возможность проведения занятий в программе городской школы №9, в которой преподаватели БрГУ и другие ведущие специалисты также проведут занятия по точным наукам.

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bitriver, образование