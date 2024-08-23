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В России появится программа профобучения операторов беспилотников
В России появится программа профобучения операторов беспилотников - 23.08.2024, ПРАЙМ
В России появится программа профобучения операторов беспилотников
Минтранс РФ разработал программу для профессионального обучения операторов беспилотников, она может стартовать в 2025 году, говорится в официальном... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T11:34+0300
2024-08-23T11:34+0300
2024-08-23T11:34+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ разработал программу для профессионального обучения операторов беспилотников, она может стартовать в 2025 году, говорится в официальном Telegram-канале министерства. Управляющие БАС весом более 30 кг внешние пилоты – совершенно новая категория авиационного персонала, которая имеет особые требования к профессиональной подготовке и состоянию здоровья. Их обучение должно проводиться исключительно в сертифицированных авиационных учебных центрах по утвержденным типовым программам, считают в ведомстве. "Минтранс сформировал первую программу профессионального обучения операторов беспилотных авиационных систем (БАС) массой более 30 кг. Проект ведомственного приказа сейчас проходит общественное обсуждение… Проект типовой программы разработали на базе ведущего отраслевого вуза страны – РУТ (МИИТ). Предполагается, что она заработает с марта 2025 года", - говорится в публикации. На "тяжелые" беспилотники есть спрос в сельском хозяйстве, логистике и перевозке грузов, мониторинге и других видах гражданской промышленности, поясняется в сообщении.
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россия, минтранс рф
В России появится программа профобучения операторов беспилотников
Минтранс: программа профобучения операторов дронов может появиться в 2025 году
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Минтранс РФ разработал программу для профессионального обучения операторов беспилотников, она может стартовать в 2025 году, говорится в официальном Telegram-канале министерства.
Управляющие БАС весом более 30 кг внешние пилоты – совершенно новая категория авиационного персонала, которая имеет особые требования к профессиональной подготовке и состоянию здоровья. Их обучение должно проводиться исключительно в сертифицированных авиационных учебных центрах по утвержденным типовым программам, считают в ведомстве.
"Минтранс сформировал первую программу профессионального обучения операторов беспилотных авиационных систем (БАС) массой более 30 кг. Проект ведомственного приказа сейчас проходит общественное обсуждение… Проект типовой программы разработали на базе ведущего отраслевого вуза страны – РУТ (МИИТ). Предполагается, что она заработает с марта 2025 года", - говорится в публикации.
На "тяжелые" беспилотники есть спрос в сельском хозяйстве, логистике и перевозке грузов, мониторинге и других видах гражданской промышленности, поясняется в сообщении.