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Апелляция утвердила отказ создателю ракет "Союз" в иске к "Главкосмосу" - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Апелляция утвердила отказ создателю ракет "Союз" в иске к "Главкосмосу"
Апелляция утвердила отказ создателю ракет "Союз" в иске к "Главкосмосу" - 23.08.2024, ПРАЙМ
Апелляция утвердила отказ создателю ракет "Союз" в иске к "Главкосмосу"
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала самарскому АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", производителю... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T14:36+0300
2024-08-23T14:36+0300
ракеты
апелляция
штраф
россия
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала самарскому АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", производителю ракет-носителей "Союз" и другой космической техники, во взыскании с АО "Главкосмос" более 1,1 миллиарда рублей. Как следует из опубликованного постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобу истца на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Спор связан с контрактами на поставку "Прогрессом" дочернему предприятию ответчика АО "Главкосмос Пусковые услуги", третьему лицу в процессе, ракет-носителей "Союз-2а" для запуска южнокорейских спутников. По словам юриста "Главкосмоса", один пуск состоялся, а второй был отменен из-за форс-мажора. Дочерняя структура "Главкосмоса" ракеты полностью не оплатила. Арбитражный суд Москвы в 2023 году взыскал с нее около 1,1 миллиарда рублей долга по двум договорам и неустойки. Поскольку те решения не были исполнены, РКЦ "Прогресс" обратился с иском к материнской компании. Суды, отказывая в требованиях, отметили, что оснований для солидарного взыскания нет, так как "Главкосмос" не заключал и не согласовывал спорные контракты и не влиял каким-либо иным образом на решения АО "Главкосмос Пусковые услуги". "Главкосмос" в августе 2017 года сообщал о заключении контрактов на запуск двух южнокорейских спутников CAS500-1 и CAS500-2 с усовершенствованной компактной системой дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. Запуск намечался на конец 2019 года, но несколько раз откладывался из-за неготовности космических аппаратов. В итоге CAS500-1 был успешно выведен на орбиту в марте 2021 года с космодрома "Байконур". Министерство науки, технологий, информации и связи Южной Кореи в октябре 2023 года сообщило, что переговоры о разрыве контрактов с Россией на запуск спутников KOMPSAT-6 и CAS500-2 находятся в завершающей стадии и корейская сторона рассчитывает вернуть вложенные средства. В релизе отмечалось, что из-за ситуации на Украине и последовавших санкций международного сообщества против РФ "возникла ситуация непреодолимой силы, в которой использовать российские ракеты-носители стало невозможно". РКЦ "Прогресс" производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты. "Главкосмос", как и "Прогресс", - структура "Роскосмоса". Ее основные задачи - продвижение достижений российской космической отрасли на мировом рынке и управление комплексными космическими проектами. Ее также называют оператором космического туризма.
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ПРАЙМ
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ракеты, апелляция, штраф, россия
ракеты, апелляция, штраф, РОССИЯ
14:36 23.08.2024
 
Апелляция утвердила отказ создателю ракет "Союз" в иске к "Главкосмосу"

Суд подтвердил отказ АО "Прогресс" в иске к "Главкосмосу" на 1,1 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25"
Запуск транспортного пилотируемого корабля Союз МС-25 - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала самарскому АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", производителю ракет-носителей "Союз" и другой космической техники, во взыскании с АО "Главкосмос" более 1,1 миллиарда рублей.
Как следует из опубликованного постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобу истца на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Спор связан с контрактами на поставку "Прогрессом" дочернему предприятию ответчика АО "Главкосмос Пусковые услуги", третьему лицу в процессе, ракет-носителей "Союз-2а" для запуска южнокорейских спутников. По словам юриста "Главкосмоса", один пуск состоялся, а второй был отменен из-за форс-мажора.
Дочерняя структура "Главкосмоса" ракеты полностью не оплатила. Арбитражный суд Москвы в 2023 году взыскал с нее около 1,1 миллиарда рублей долга по двум договорам и неустойки. Поскольку те решения не были исполнены, РКЦ "Прогресс" обратился с иском к материнской компании.
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Суды, отказывая в требованиях, отметили, что оснований для солидарного взыскания нет, так как "Главкосмос" не заключал и не согласовывал спорные контракты и не влиял каким-либо иным образом на решения АО "Главкосмос Пусковые услуги".
"Главкосмос" в августе 2017 года сообщал о заключении контрактов на запуск двух южнокорейских спутников CAS500-1 и CAS500-2 с усовершенствованной компактной системой дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. Запуск намечался на конец 2019 года, но несколько раз откладывался из-за неготовности космических аппаратов. В итоге CAS500-1 был успешно выведен на орбиту в марте 2021 года с космодрома "Байконур".
Министерство науки, технологий, информации и связи Южной Кореи в октябре 2023 года сообщило, что переговоры о разрыве контрактов с Россией на запуск спутников KOMPSAT-6 и CAS500-2 находятся в завершающей стадии и корейская сторона рассчитывает вернуть вложенные средства. В релизе отмечалось, что из-за ситуации на Украине и последовавших санкций международного сообщества против РФ "возникла ситуация непреодолимой силы, в которой использовать российские ракеты-носители стало невозможно".
РКЦ "Прогресс" производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты. "Главкосмос", как и "Прогресс", - структура "Роскосмоса". Ее основные задачи - продвижение достижений российской космической отрасли на мировом рынке и управление комплексными космическими проектами. Ее также называют оператором космического туризма.
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