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Проект о сборе за использование зарубежного ПО внесут в Госдуму осенью - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Проект о сборе за использование зарубежного ПО внесут в Госдуму осенью
Проект о сборе за использование зарубежного ПО внесут в Госдуму осенью - 23.08.2024, ПРАЙМ
Проект о сборе за использование зарубежного ПО внесут в Госдуму осенью
Законодательную инициативу о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) намерены внести в Госдуму в осеннюю сессию,... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T12:23+0300
2024-08-23T12:28+0300
минцифры
минфин
максут шадаев
по
бизнес
сбор
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Законодательную инициативу о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) намерены внести в Госдуму в осеннюю сессию, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Мы с Минфином проработаем. Планируем внести в сентябре", - сказал он. При этом Шадаев уточнил, что новация не коснется малого и среднего бизнеса. Ранее ведомство предполагало создать некий спецсчет, куда российские пользователи зарубежного софта начисляли бы средства. В дальнейшем эти средства направляли бы на поддержку российских разработок.
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минцифры, минфин, максут шадаев, по, бизнес, сбор
Минцифры, Минфин, Максут Шадаев, ПО, Бизнес, сбор
12:23 23.08.2024 (обновлено: 12:28 23.08.2024)
 
Проект о сборе за использование зарубежного ПО внесут в Госдуму осенью

Шадаев: проект о сборе с бизнеса за использование зарубежного ПО внесут в ГД

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный форум Kazan Digital week
Международный форум Kazan Digital week - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Законодательную инициативу о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) намерены внести в Госдуму в осеннюю сессию, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы с Минфином проработаем. Планируем внести в сентябре", - сказал он. При этом Шадаев уточнил, что новация не коснется малого и среднего бизнеса.
Ранее ведомство предполагало создать некий спецсчет, куда российские пользователи зарубежного софта начисляли бы средства. В дальнейшем эти средства направляли бы на поддержку российских разработок.
 
МинцифрыМинфинМаксут ШадаевПОБизнессбор
 
 
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