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Проект о сборе за использование зарубежного ПО внесут в Госдуму осенью

Проект о сборе за использование зарубежного ПО внесут в Госдуму осенью - 23.08.2024, ПРАЙМ

Проект о сборе за использование зарубежного ПО внесут в Госдуму осенью

Законодательную инициативу о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) намерены внести в Госдуму в осеннюю сессию,... | 23.08.2024, ПРАЙМ

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2024-08-23T12:28+0300

минцифры

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Законодательную инициативу о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) намерены внести в Госдуму в осеннюю сессию, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Мы с Минфином проработаем. Планируем внести в сентябре", - сказал он. При этом Шадаев уточнил, что новация не коснется малого и среднего бизнеса. Ранее ведомство предполагало создать некий спецсчет, куда российские пользователи зарубежного софта начисляли бы средства. В дальнейшем эти средства направляли бы на поддержку российских разработок.

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минцифры, минфин, максут шадаев, по, бизнес, сбор