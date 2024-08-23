https://1prime.ru/20240823/po-851080684.html
Проект о сборе за использование зарубежного ПО внесут в Госдуму осенью
Проект о сборе за использование зарубежного ПО внесут в Госдуму осенью - 23.08.2024, ПРАЙМ
Проект о сборе за использование зарубежного ПО внесут в Госдуму осенью
Законодательную инициативу о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) намерены внести в Госдуму в осеннюю сессию,... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T12:23+0300
2024-08-23T12:23+0300
2024-08-23T12:28+0300
минцифры
минфин
максут шадаев
по
бизнес
сбор
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/18/842091862_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_fc3463667f2f7c27459f1178fb57d227.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Законодательную инициативу о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) намерены внести в Госдуму в осеннюю сессию, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Мы с Минфином проработаем. Планируем внести в сентябре", - сказал он. При этом Шадаев уточнил, что новация не коснется малого и среднего бизнеса. Ранее ведомство предполагало создать некий спецсчет, куда российские пользователи зарубежного софта начисляли бы средства. В дальнейшем эти средства направляли бы на поддержку российских разработок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/18/842091862_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_70f1c5371ee61cd87e2e40e9eb0ba26c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минцифры, минфин, максут шадаев, по, бизнес, сбор
Минцифры, Минфин, Максут Шадаев, ПО, Бизнес, сбор
Проект о сборе за использование зарубежного ПО внесут в Госдуму осенью
Шадаев: проект о сборе с бизнеса за использование зарубежного ПО внесут в ГД
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Законодательную инициативу о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) намерены внести в Госдуму в осеннюю сессию, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы с Минфином проработаем. Планируем внести в сентябре", - сказал он. При этом Шадаев уточнил, что новация не коснется малого и среднего бизнеса.
Ранее ведомство предполагало создать некий спецсчет, куда российские пользователи зарубежного софта начисляли бы средства. В дальнейшем эти средства направляли бы на поддержку российских разработок.