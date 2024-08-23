https://1prime.ru/20240823/po-851088664.html
Новое вредоносное ПО крадет деньги с банковских карт на Android
Новое вредоносное ПО крадет деньги с банковских карт на Android - 23.08.2024, ПРАЙМ
Новое вредоносное ПО крадет деньги с банковских карт на Android
Для пользователей Android-смартфонов появилась новая опасность - вредоносное программное обеспечение NGate. Оно способно списывать деньги с привязанных к... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T17:12+0300
2024-08-23T17:12+0300
2024-08-23T17:12+0300
мошенники
по
взлом
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Для пользователей Android-смартфонов появилась новая опасность - вредоносное программное обеспечение NGate. Оно способно списывать деньги с привязанных к зараженному устройству банковских карт, сообщает издание Bleeping Computer.Вирус использует NFC-чип телефона для передачи украденных данных. Злоумышленники, получившие необходимую информацию, могут совершить платежи без физического доступа к карте.Эксперты ESET утверждает, что NGate действует с ноября 2023 года. Вредоносное ПО использует PWA и WebAPK, чтобы взломать iOS и Android. Эксперты предупреждают, что атака может начаться с SMS-сообщения, звонка или вредоносной рекламы. После взаимодействия с сообщением на устройство будет незаметно установлен PWA или WebAPK, через которые NGate и получит доступ к персональным данным.
https://1prime.ru/20240823/kripta-851087164.html
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мошенники, по, взлом
Новое вредоносное ПО крадет деньги с банковских карт на Android
Bleeping Computer: вредоносное ПО NGate атакует пользователей Android-смартфонов
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ.
Для пользователей Android-смартфонов появилась новая опасность - вредоносное программное обеспечение NGate. Оно способно списывать деньги с привязанных к зараженному устройству банковских карт, сообщает издание Bleeping Computer
.
Вирус использует NFC-чип телефона для передачи украденных данных. Злоумышленники, получившие необходимую информацию, могут совершить платежи без физического доступа к карте.
Эксперты ESET утверждает, что NGate действует с ноября 2023 года. Вредоносное ПО использует PWA и WebAPK, чтобы взломать iOS и Android. Эксперты предупреждают, что атака может начаться с SMS-сообщения, звонка или вредоносной рекламы. После взаимодействия с сообщением на устройство будет незаметно установлен PWA или WebAPK, через которые NGate и получит доступ к персональным данным.
Эксперт назвал важнейшую причину для создания криптобирж в России