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"Не читали и не слышали". Посол РФ рассказал о расследовании ФРГ по "СП" - 23.08.2024, ПРАЙМ
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"Не читали и не слышали". Посол РФ рассказал о расследовании ФРГ по "СП"
"Не читали и не слышали". Посол РФ рассказал о расследовании ФРГ по "СП" - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Не читали и не слышали". Посол РФ рассказал о расследовании ФРГ по "СП"
Власти Германии отказываются комментировать возможную причастность украинских граждан к подрыву к подрыву "Северных потоков", заявил посол России в ФРГ Сергей... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T20:56+0300
2024-08-23T20:56+0300
политика
фрг
северные потоки
украина
посол
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Власти Германии отказываются комментировать возможную причастность украинских граждан к подрыву к подрыву "Северных потоков", заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. "Официальной реакции на эти последние откровения, журналистские расследования мы, естественно, не читали и не слышали", - подчеркнул дипломат.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20240823/pokushenie-851093075.html
фрг
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фрг, северные потоки, украина, посол
Политика, ФРГ, Северные потоки, УКРАИНА, посол
20:56 23.08.2024
 
"Не читали и не слышали". Посол РФ рассказал о расследовании ФРГ по "СП"

Нечаев: Берлин не комментирует версию о причастности украинцев к атаке на "Севпотоки"

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Власти Германии отказываются комментировать возможную причастность украинских граждан к подрыву к подрыву "Северных потоков", заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Официальной реакции на эти последние откровения, журналистские расследования мы, естественно, не читали и не слышали", - подчеркнул дипломат.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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ПолитикаФРГСеверные потокиУКРАИНАпосол
 
 
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