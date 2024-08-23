https://1prime.ru/20240823/podryv-851094373.html

"Не читали и не слышали". Посол РФ рассказал о расследовании ФРГ по "СП"

"Не читали и не слышали". Посол РФ рассказал о расследовании ФРГ по "СП" - 23.08.2024, ПРАЙМ

"Не читали и не слышали". Посол РФ рассказал о расследовании ФРГ по "СП"

Власти Германии отказываются комментировать возможную причастность украинских граждан к подрыву к подрыву "Северных потоков", заявил посол России в ФРГ Сергей... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T20:56+0300

2024-08-23T20:56+0300

2024-08-23T20:56+0300

политика

фрг

северные потоки

украина

посол

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Власти Германии отказываются комментировать возможную причастность украинских граждан к подрыву к подрыву "Северных потоков", заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. "Официальной реакции на эти последние откровения, журналистские расследования мы, естественно, не читали и не слышали", - подчеркнул дипломат.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240823/pokushenie-851093075.html

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фрг, северные потоки, украина, посол