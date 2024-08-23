https://1prime.ru/20240823/pogibshiy-851084540.html

В СУСК сообщили об одном погибшем в ИК под Волгоградом

В СУСК сообщили об одном погибшем в ИК под Волгоградом - 23.08.2024, ПРАЙМ

В СУСК сообщили об одном погибшем в ИК под Волгоградом

По предварительным данным, в ходе захвата заложников в ИК-19 Волгоградской области погиб один человек, рассказал представитель СУСК России по региону. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T15:08+0300

2024-08-23T15:08+0300

2024-08-23T15:08+0300

происшествия

волгоград

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - ПРАЙМ. По предварительным данным, в ходе захвата заложников в ИК-19 Волгоградской области погиб один человек, рассказал представитель СУСК России по региону.Он также дополнил, что информация уточняется.Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что несколько заключенных захватили заложников в колонии №19. Соответствующие уголовное дело возбуждено по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Для расследования была сформирована следственная группа из опытных специалистов.

https://1prime.ru/20240823/koloniya-851082395.html

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