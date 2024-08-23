Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СУСК сообщили об одном погибшем в ИК под Волгоградом - 23.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240823/pogibshiy-851084540.html
В СУСК сообщили об одном погибшем в ИК под Волгоградом
В СУСК сообщили об одном погибшем в ИК под Волгоградом - 23.08.2024, ПРАЙМ
В СУСК сообщили об одном погибшем в ИК под Волгоградом
По предварительным данным, в ходе захвата заложников в ИК-19 Волгоградской области погиб один человек, рассказал представитель СУСК России по региону. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T15:08+0300
2024-08-23T15:08+0300
происшествия
волгоград
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - ПРАЙМ. По предварительным данным, в ходе захвата заложников в ИК-19 Волгоградской области погиб один человек, рассказал представитель СУСК России по региону.Он также дополнил, что информация уточняется.Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что несколько заключенных захватили заложников в колонии №19. Соответствующие уголовное дело возбуждено по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Для расследования была сформирована следственная группа из опытных специалистов.
https://1prime.ru/20240823/koloniya-851082395.html
волгоград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_480e0cebb04021e0e488aaa215c7fc87.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
волгоград, ск рф
Происшествия, ВОЛГОГРАД, СК РФ
15:08 23.08.2024
 
В СУСК сообщили об одном погибшем в ИК под Волгоградом

СУСК: предварительно, при захвате в ИК под Волгоградом погиб один человек

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - ПРАЙМ. По предварительным данным, в ходе захвата заложников в ИК-19 Волгоградской области погиб один человек, рассказал представитель СУСК России по региону.
Он также дополнил, что информация уточняется.
Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что несколько заключенных захватили заложников в колонии №19. Соответствующие уголовное дело возбуждено по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Для расследования была сформирована следственная группа из опытных специалистов.
Тюрьма - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
Заключенные захватили заложников в колонии в Волгограде
13:33
 
ПроисшествияВОЛГОГРАДСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала