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В СУСК сообщили об одном погибшем в ИК под Волгоградом
В СУСК сообщили об одном погибшем в ИК под Волгоградом - 23.08.2024, ПРАЙМ
В СУСК сообщили об одном погибшем в ИК под Волгоградом
По предварительным данным, в ходе захвата заложников в ИК-19 Волгоградской области погиб один человек, рассказал представитель СУСК России по региону. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T15:08+0300
2024-08-23T15:08+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - ПРАЙМ. По предварительным данным, в ходе захвата заложников в ИК-19 Волгоградской области погиб один человек, рассказал представитель СУСК России по региону.Он также дополнил, что информация уточняется.Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что несколько заключенных захватили заложников в колонии №19. Соответствующие уголовное дело возбуждено по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Для расследования была сформирована следственная группа из опытных специалистов.
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Происшествия, ВОЛГОГРАД, СК РФ
В СУСК сообщили об одном погибшем в ИК под Волгоградом
СУСК: предварительно, при захвате в ИК под Волгоградом погиб один человек
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - ПРАЙМ. По предварительным данным, в ходе захвата заложников в ИК-19 Волгоградской области погиб один человек, рассказал представитель СУСК России по региону.
Он также дополнил, что информация уточняется.
Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что несколько заключенных захватили заложников в колонии №19. Соответствующие уголовное дело возбуждено по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Для расследования была сформирована следственная группа из опытных специалистов.
Заключенные захватили заложников в колонии в Волгограде