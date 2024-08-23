Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стали известны скандальные подробности о покушении на Трампа - 23.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240823/pokushenie-851093075.html
Стали известны скандальные подробности о покушении на Трампа
Стали известны скандальные подробности о покушении на Трампа - 23.08.2024, ПРАЙМ
Стали известны скандальные подробности о покушении на Трампа
Сотрудники Секретной службы, обязанные следить за безопасностью кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, не взяли с собой... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T19:47+0300
2024-08-23T19:47+0300
политика
дональд трамп
покушение на дональда трампа
сша
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/45/831844521_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_56208338f7d8dafc086fe845f912e848.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Сотрудники Секретной службы, обязанные следить за безопасностью кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, не взяли с собой радиосистемы для взаимодействия в день покушения на политика. Это стало причиной заминки при обнаружении нападавшего, рассказал американский телеканал CNN, ссылаясь на доклад конгрессмена Клэя Хиггинса. "За день до покушения на Дональда Трампа тактическая группа местной полиции выделила радиосистемы для коллег из Секретной службы, чтобы два ведомства могли поддерживать связь во время выступления экс-президента 13 июля - но их так никто и не взял с собой", - следует из сообщения.Ранее издание Washington Post публиковало информацию, что именно по этой причине сообщение об обнаружении стрелка не дошло до сотрудников службы.Хиггинс также подчеркнул, что руководитель службы лично напоминал снайперам о необходимости взять рации, однако по неизвестной причине его просьбу не выполнили.
https://1prime.ru/20240823/tramp-851091867.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/45/831844521_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2539382bf42a633ff78c6127931568f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, покушение на дональда трампа, сша, выборы в сша
Политика, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа, США, выборы в США
19:47 23.08.2024
 
Стали известны скандальные подробности о покушении на Трампа

CNN: секретная служба не взяла с собой радиосистемы в день покушения на Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк!Президент США Дональд Трамп
!Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Сотрудники Секретной службы, обязанные следить за безопасностью кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, не взяли с собой радиосистемы для взаимодействия в день покушения на политика. Это стало причиной заминки при обнаружении нападавшего, рассказал американский телеканал CNN, ссылаясь на доклад конгрессмена Клэя Хиггинса.
"За день до покушения на Дональда Трампа тактическая группа местной полиции выделила радиосистемы для коллег из Секретной службы, чтобы два ведомства могли поддерживать связь во время выступления экс-президента 13 июля - но их так никто и не взял с собой", - следует из сообщения.
Ранее издание Washington Post публиковало информацию, что именно по этой причине сообщение об обнаружении стрелка не дошло до сотрудников службы.
Хиггинс также подчеркнул, что руководитель службы лично напоминал снайперам о необходимости взять рации, однако по неизвестной причине его просьбу не выполнили.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине
18:40
 
ПолитикаДональд Трамппокушение на Дональда ТрампаСШАвыборы в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала