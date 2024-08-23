https://1prime.ru/20240823/pokushenie-851093075.html

Стали известны скандальные подробности о покушении на Трампа

Стали известны скандальные подробности о покушении на Трампа - 23.08.2024, ПРАЙМ

Стали известны скандальные подробности о покушении на Трампа

Сотрудники Секретной службы, обязанные следить за безопасностью кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, не взяли с собой... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T19:47+0300

2024-08-23T19:47+0300

2024-08-23T19:47+0300

политика

дональд трамп

покушение на дональда трампа

сша

выборы в сша

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Сотрудники Секретной службы, обязанные следить за безопасностью кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, не взяли с собой радиосистемы для взаимодействия в день покушения на политика. Это стало причиной заминки при обнаружении нападавшего, рассказал американский телеканал CNN, ссылаясь на доклад конгрессмена Клэя Хиггинса. "За день до покушения на Дональда Трампа тактическая группа местной полиции выделила радиосистемы для коллег из Секретной службы, чтобы два ведомства могли поддерживать связь во время выступления экс-президента 13 июля - но их так никто и не взял с собой", - следует из сообщения.Ранее издание Washington Post публиковало информацию, что именно по этой причине сообщение об обнаружении стрелка не дошло до сотрудников службы.Хиггинс также подчеркнул, что руководитель службы лично напоминал снайперам о необходимости взять рации, однако по неизвестной причине его просьбу не выполнили.

https://1prime.ru/20240823/tramp-851091867.html

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дональд трамп, покушение на дональда трампа, сша, выборы в сша