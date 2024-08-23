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Польские фермеры опасаются, что ЕС потратит аграрный бюджет на Украину
Польские фермеры опасаются, что ЕС потратит аграрный бюджет на Украину - 23.08.2024, ПРАЙМ
Польские фермеры опасаются, что ЕС потратит аграрный бюджет на Украину
Польские фермеры подозревают, что Европейский союз может перенаправить 400 миллионов евро из аграрного бюджета на помощь Украине, говорится в заявлении... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T13:08+0300
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ВАРШАВА, 23 авг - ПРАЙМ. Польские фермеры подозревают, что Европейский союз может перенаправить 400 миллионов евро из аграрного бюджета на помощь Украине, говорится в заявлении Федерации отраслевых союзов сельхозпроизводителей (FBZPR) Польши. "Федерация отраслевых союзов сельхозпроизводителей решительно выступает против решения о сокращении бюджета на общую сельскохозяйственную политику (WPR) на 400 миллионов евро. Это тревожное решение ставит под угрозу конкурентоспособность европейского сельского хозяйства, которое уже сталкивается с многочисленными проблемами, как экономическими, так и экологическими", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что европейское сельское хозяйство, "являющееся ключевой опорой экономики, нуждается в поддержке, а не в сокращении бюджета, что может подорвать его способность конкурировать на мировом рынке". При этом FBZPR подозревает, что данные средства могут быть перенаправлены Украине. "Мы обеспокоены тем, что средства, выделенные на WPR, могут быть перенаправлены на помощь Украине". "Хотя мы солидарны с Украиной в ее сложной ситуации, мы считаем, что это не может быть сделано за счет европейских фермеров, которые составляют основу продовольственной безопасности Европы. Все решения о финансировании должны приниматься с учетом интересов всех сторон и, прежде всего, с уважением к стабильности аграрного сектора", - говорится в сообщении.
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польша, украина, тракторы
ПОЛЬША, УКРАИНА, тракторы
Польские фермеры опасаются, что ЕС потратит аграрный бюджет на Украину
FBZPR: польские фермеры подозревают, что ЕС направит €400 млн Киеву из бюджета
ВАРШАВА, 23 авг - ПРАЙМ. Польские фермеры подозревают, что Европейский союз может перенаправить 400 миллионов евро из аграрного бюджета на помощь Украине, говорится в заявлении Федерации отраслевых союзов сельхозпроизводителей (FBZPR) Польши.
"Федерация отраслевых союзов сельхозпроизводителей решительно выступает против решения о сокращении бюджета на общую сельскохозяйственную политику (WPR) на 400 миллионов евро. Это тревожное решение ставит под угрозу конкурентоспособность европейского сельского хозяйства, которое уже сталкивается с многочисленными проблемами, как экономическими, так и экологическими", - говорится в сообщении.
В нем подчеркивается, что европейское сельское хозяйство, "являющееся ключевой опорой экономики, нуждается в поддержке, а не в сокращении бюджета, что может подорвать его способность конкурировать на мировом рынке".
При этом FBZPR подозревает, что данные средства могут быть перенаправлены Украине. "Мы обеспокоены тем, что средства, выделенные на WPR, могут быть перенаправлены на помощь Украине".
"Хотя мы солидарны с Украиной в ее сложной ситуации, мы считаем, что это не может быть сделано за счет европейских фермеров, которые составляют основу продовольственной безопасности Европы. Все решения о финансировании должны приниматься с учетом интересов всех сторон и, прежде всего, с уважением к стабильности аграрного сектора", - говорится в сообщении.