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Нуждающиеся регионы получат 10 млрд рублей помощи, заявил Медведев
Нуждающиеся регионы получат 10 млрд рублей помощи, заявил Медведев - 23.08.2024, ПРАЙМ
Нуждающиеся регионы получат 10 млрд рублей помощи, заявил Медведев
На индивидуальные программы развития регионов нужно запланировать около десяти миллиардов рублей ежегодно, считает председатель политической партии "Единая... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T16:05+0300
2024-08-23T16:05+0300
2024-08-23T16:05+0300
экономика
дмитрий медведев
экономическая помощь
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. На индивидуальные программы развития регионов нужно запланировать около десяти миллиардов рублей ежегодно, считает председатель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Нужно будет проработать особые условия списания задолженности для регионов с невысокой доходной базой", - дополнил политик.
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дмитрий медведев, экономическая помощь
Экономика, Дмитрий Медведев, экономическая помощь
Нуждающиеся регионы получат 10 млрд рублей помощи, заявил Медведев
Медведев: регионам со сложной экономической ситуацией нужно выделить 10 млрд рублей