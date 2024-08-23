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Нуждающиеся регионы получат 10 млрд рублей помощи, заявил Медведев - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Нуждающиеся регионы получат 10 млрд рублей помощи, заявил Медведев
Нуждающиеся регионы получат 10 млрд рублей помощи, заявил Медведев - 23.08.2024, ПРАЙМ
Нуждающиеся регионы получат 10 млрд рублей помощи, заявил Медведев
На индивидуальные программы развития регионов нужно запланировать около десяти миллиардов рублей ежегодно, считает председатель политической партии "Единая... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T16:05+0300
2024-08-23T16:05+0300
экономика
дмитрий медведев
экономическая помощь
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. На индивидуальные программы развития регионов нужно запланировать около десяти миллиардов рублей ежегодно, считает председатель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Нужно будет проработать особые условия списания задолженности для регионов с невысокой доходной базой", - дополнил политик.
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дмитрий медведев, экономическая помощь
Экономика, Дмитрий Медведев, экономическая помощь
16:05 23.08.2024
 
Нуждающиеся регионы получат 10 млрд рублей помощи, заявил Медведев

Медведев: регионам со сложной экономической ситуацией нужно выделить 10 млрд рублей

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. На индивидуальные программы развития регионов нужно запланировать около десяти миллиардов рублей ежегодно, считает председатель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Нужно будет проработать особые условия списания задолженности для регионов с невысокой доходной базой", - дополнил политик.
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
Медведев назвал обороноспособность первоочередной задачей для бюджета
15:51
 
ЭкономикаДмитрий Медведевэкономическая помощь
 
 
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