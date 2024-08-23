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Нуждающиеся регионы получат 10 млрд рублей помощи, заявил Медведев

Нуждающиеся регионы получат 10 млрд рублей помощи, заявил Медведев - 23.08.2024, ПРАЙМ

Нуждающиеся регионы получат 10 млрд рублей помощи, заявил Медведев

На индивидуальные программы развития регионов нужно запланировать около десяти миллиардов рублей ежегодно, считает председатель политической партии "Единая... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T16:05+0300

2024-08-23T16:05+0300

2024-08-23T16:05+0300

экономика

дмитрий медведев

экономическая помощь

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. На индивидуальные программы развития регионов нужно запланировать около десяти миллиардов рублей ежегодно, считает председатель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Нужно будет проработать особые условия списания задолженности для регионов с невысокой доходной базой", - дополнил политик.

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дмитрий медведев, экономическая помощь