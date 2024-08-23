https://1prime.ru/20240823/pomosch-851092558.html

"Энтузиазм ослабевает". Эксперты оценили помощь Вашингтона Украине

"Энтузиазм ослабевает". Эксперты оценили помощь Вашингтона Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ

"Энтузиазм ослабевает". Эксперты оценили помощь Вашингтона Украине

В Вашингтоне все с меньшим энтузиазмом относятся к помощи Киеву, рассказала консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T19:24+0300

2024-08-23T19:24+0300

2024-08-23T19:24+0300

политика

украина

сша

камала харрис

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/30/842193050_0:288:2401:1638_1920x0_80_0_0_8e1fda095f3f77eff72fb2b0f325c81e.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В Вашингтоне все с меньшим энтузиазмом относятся к помощи Киеву, рассказала консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения Европейского совета по международным отношениям Селия Белин изданию Foreign Affairs."Энтузиазм Вашингтона по поводу поддержки украинских военных ослабевает, а сокращение запасов вооружений США привело к тому, что конгресс приостановил поставки на Украину в начале этого года, что привело к потерям на поле боя", - говорится в статье.В американском обществе также все чаще звучат призывы остановить "бесконечные войны". Кроме того, убеждены эксперты, в случае победы Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, получит серьезное сопротивление от республиканцев в связи со своей позицией по вопросу Украины.

https://1prime.ru/20240823/tramp-851091867.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, камала харрис, россия