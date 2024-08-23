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"Энтузиазм ослабевает". Эксперты оценили помощь Вашингтона Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ
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"Энтузиазм ослабевает". Эксперты оценили помощь Вашингтона Украине
"Энтузиазм ослабевает". Эксперты оценили помощь Вашингтона Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Энтузиазм ослабевает". Эксперты оценили помощь Вашингтона Украине
В Вашингтоне все с меньшим энтузиазмом относятся к помощи Киеву, рассказала консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T19:24+0300
2024-08-23T19:24+0300
политика
украина
сша
камала харрис
россия
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В Вашингтоне все с меньшим энтузиазмом относятся к помощи Киеву, рассказала консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения Европейского совета по международным отношениям Селия Белин изданию Foreign Affairs."Энтузиазм Вашингтона по поводу поддержки украинских военных ослабевает, а сокращение запасов вооружений США привело к тому, что конгресс приостановил поставки на Украину в начале этого года, что привело к потерям на поле боя", - говорится в статье.В американском обществе также все чаще звучат призывы остановить "бесконечные войны". Кроме того, убеждены эксперты, в случае победы Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, получит серьезное сопротивление от республиканцев в связи со своей позицией по вопросу Украины.
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украина, сша, камала харрис, россия
Политика, УКРАИНА, США, Камала Харрис, РОССИЯ
19:24 23.08.2024
 
"Энтузиазм ослабевает". Эксперты оценили помощь Вашингтона Украине

Эксперты: США все менее настроены оказывать военную помощь Украине

© Фото : Unsplash/Raphael FerrazУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© Фото : Unsplash/Raphael Ferraz
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В Вашингтоне все с меньшим энтузиазмом относятся к помощи Киеву, рассказала консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения Европейского совета по международным отношениям Селия Белин изданию Foreign Affairs.
"Энтузиазм Вашингтона по поводу поддержки украинских военных ослабевает, а сокращение запасов вооружений США привело к тому, что конгресс приостановил поставки на Украину в начале этого года, что привело к потерям на поле боя", - говорится в статье.
В американском обществе также все чаще звучат призывы остановить "бесконечные войны". Кроме того, убеждены эксперты, в случае победы Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, получит серьезное сопротивление от республиканцев в связи со своей позицией по вопросу Украины.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине
18:40
 
ПолитикаУКРАИНАСШАКамала ХаррисРОССИЯ
 
 
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