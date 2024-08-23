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В морском порту "Кавказ" ввели особый режим

В морском порту "Кавказ" ввели особый режим - 23.08.2024, ПРАЙМ

В морском порту "Кавказ" ввели особый режим

В морском порту "Кавказ" ввели особый режим на фоне ликвидации последствий атаки ВСУ на пришвартованный паром, сообщило Министерство транспорта России. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T12:17+0300

2024-08-23T12:17+0300

2024-08-23T12:17+0300

россия

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В морском порту "Кавказ" ввели особый режим на фоне ликвидации последствий атаки ВСУ на пришвартованный паром, сообщило Министерство транспорта России."В настоящее время в морском порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим", - отметили в ведомстве.Морспасслужба активно работает над устранением разлива нефтепродуктов. В результате инцидента, временно прекращена работа Керченской паромной переправы. добавили в Минтрансе.В четверг, 22 августа, оперативный штаб региона доложил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа. Пожар, вызванный атакой, получил третий уровень сложности.

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