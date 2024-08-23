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В морском порту "Кавказ" ввели особый режим - 23.08.2024, ПРАЙМ
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В морском порту "Кавказ" ввели особый режим
В морском порту "Кавказ" ввели особый режим - 23.08.2024, ПРАЙМ
В морском порту "Кавказ" ввели особый режим
В морском порту "Кавказ" ввели особый режим на фоне ликвидации последствий атаки ВСУ на пришвартованный паром, сообщило Министерство транспорта России. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T12:17+0300
2024-08-23T12:17+0300
россия
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В морском порту "Кавказ" ввели особый режим на фоне ликвидации последствий атаки ВСУ на пришвартованный паром, сообщило Министерство транспорта России."В настоящее время в морском порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим", - отметили в ведомстве.Морспасслужба активно работает над устранением разлива нефтепродуктов. В результате инцидента, временно прекращена работа Керченской паромной переправы. добавили в Минтрансе.В четверг, 22 августа, оперативный штаб региона доложил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа. Пожар, вызванный атакой, получил третий уровень сложности.
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россия
РОССИЯ
12:17 23.08.2024
 
В морском порту "Кавказ" ввели особый режим

Минтранс: особый режим ввели в морском порту "Кавказ"

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа в Крыму
Керченская паромная переправа в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В морском порту "Кавказ" ввели особый режим на фоне ликвидации последствий атаки ВСУ на пришвартованный паром, сообщило Министерство транспорта России.
"В настоящее время в морском порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим", - отметили в ведомстве.
Морспасслужба активно работает над устранением разлива нефтепродуктов. В результате инцидента, временно прекращена работа Керченской паромной переправы. добавили в Минтрансе.
В четверг, 22 августа, оперативный штаб региона доложил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа. Пожар, вызванный атакой, получил третий уровень сложности.
Поезд Симферополь - Москва на Керченской паромной переправе - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Стали известны подробности атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ"
Вчера, 18:44
 
РОССИЯ
 
 
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