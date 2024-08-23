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Пошлина на экспорт пшеницы РФ вырастет с 28 августа - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Пошлина на экспорт пшеницы РФ вырастет с 28 августа
Пошлина на экспорт пшеницы РФ вырастет с 28 августа - 23.08.2024, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы РФ вырастет с 28 августа
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 28 августа по 3 сентября повысится до 908,5 рубля за тонну, на кукурузу - уменьшится до 701,4 рубля, а на... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T20:32+0300
2024-08-23T20:32+0300
пошлина на экспорт пшеницы
пшеница
россия
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 28 августа по 3 сентября повысится до 908,5 рубля за тонну, на кукурузу - уменьшится до 701,4 рубля, а на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 214,6 доллара за тонну, на ячмень - 177,7 доллара, на кукурузу - при цене 198,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 21 по 27 августа, составляет 828,4 рубля за тонну, на кукурузу - 1033,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя - остаётся нулевой. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тысяч до 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу – с 15 875 рублей до 16 875 рублей.
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пошлина на экспорт пшеницы, пшеница, россия
пошлина на экспорт пшеницы, пшеница, РОССИЯ
20:32 23.08.2024
 
Пошлина на экспорт пшеницы РФ вырастет с 28 августа

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы РФ вырастет до 908,5 рубля за тонну

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 28 августа по 3 сентября повысится до 908,5 рубля за тонну, на кукурузу - уменьшится до 701,4 рубля, а на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 214,6 доллара за тонну, на ячмень - 177,7 доллара, на кукурузу - при цене 198,8 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 21 по 27 августа, составляет 828,4 рубля за тонну, на кукурузу - 1033,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя - остаётся нулевой.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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20:23
Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тысяч до 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу – с 15 875 рублей до 16 875 рублей.
 
пошлина на экспорт пшеницыпшеницаРОССИЯ
 
 
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