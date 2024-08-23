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Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО снизилась в первом полугодии

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО снизилась в первом полугодии - 23.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО снизилась в первом полугодии

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом полугодии снизилась на 14,3% год к году, до 24,3 миллиарда рублей, говорится в материалах банка. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T09:16+0300

2024-08-23T09:16+0300

2024-08-23T09:25+0300

экономика

россия

банк санкт-петербург

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом полугодии снизилась на 14,3% год к году, до 24,3 миллиарда рублей, говорится в материалах банка."Чистая прибыль составила 24,3 миллиарда рублей (-14,3% по сравнению с результатом за первое полугодие 2023 года)", - говорится в сообщении.Чистая прибыль банка по МСФО в первом полугодии 2023 года составляла 28,4 миллиарда рублей.Отмечается, что выручка за первое полугодие выросла на 21,5% по сравнению с результатом за аналогичный период 2023 года и составила 44,6 миллиарда рублей, в том числе 22,3 миллиарда рублей за второй квартал 2024 года (+41% по сравнению с результатом за второй квартал 2023 года).Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 5,6% и составил 557 миллиардов рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 1,6% и составил 158,4 миллиарда рублей.Средства клиентов по состоянию на 1 июля 2024 года составили 654,4 миллиарда рублей (+0,5% по сравнению с 1 января 2024 года). Средства корпоративных клиентов выросли с начала года на 1,8%, до 260,1 миллиарда рублей. Средства розничных клиентов снизились с начала года на 9,3%, до 394,3 миллиарда рублей.В сообщении отмечается, что выплата дивидендов по итогам первого полугодия в размере 12,2 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО) окажет влияние около 1,4 процентного пункта на показатель достаточности основного капитала. После выплаты дивидендов достаточность основного капитала продолжит существенно превышать минимальный уровень "не менее 12%", установленный в стратегии банка.Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России. Наблюдательный совет банка в конце марта утвердил новую дивидендную политику: выплаты в пределах 20-50% чистой прибыли по МСФО вместо "не менее 20%".

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россия, банк санкт-петербург