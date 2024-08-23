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Чистая прибыль Росбанка в первом полугодии сократилась в 2 раза

Чистая прибыль Росбанка в первом полугодии сократилась в 2 раза - 23.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Росбанка в первом полугодии сократилась в 2 раза

Росбанк по итогам первого полугодия заработал чистую прибыль по МСФО в 9,7 миллиарда рублей, что почти в два раза ниже результата за аналогичный период прошлого | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T15:00+0300

2024-08-23T15:00+0300

2024-08-23T15:00+0300

чистая прибыль

росбанк

активы

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Росбанк по итогам первого полугодия заработал чистую прибыль по МСФО в 9,7 миллиарда рублей, что почти в два раза ниже результата за аналогичный период прошлого года, следует из материалов кредитной организации. "Чистая прибыль после налогообложения по итогам первого полугодия 2024 года составила 9,7 миллиарда рублей. В то же время чистая прибыль без учета финансовых операций − 11 миллиардов рублей, что на 32% превышает результат прошлого года", - сообщает банк. В первом полугодии прошлого года Росбанк заработал 18,76 миллиарда рублей. Также, как следует из материалов банка, кредитная организация заработала за второй квартал 2,5 миллиарда рублей против 10,062 миллиарда в аналогичном периоде прошлого года. Активы Росбанка по состоянию на 30 июня 2024 года составили 2,1 триллиона рублей, "оставаясь на стабильном уровне с начала 2024 года". Достаточность капитала банка на 30 июня 2024 года оставалась на уровне 12,8% (Н1.0). Чистый операционный доход банка без учета финансовых операций в первом полугодии 2024 года увеличился на 1% по сравнению с прошлым годом и составил 38,7 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы выросли почти на 5,5%, до 32,5 миллиарда рублей против 30,8 миллиарда рублей за январь-июнь 2023 года. "В первом полугодии этого года банк понес ряд дополнительных операционных расходов, связанных с процессом интеграции, для получения экономической выгоды в будущих периодах", - поясняет банк в релизе. "ТКС Холдинг" (группа "Тинькофф") 15 августа приобрел контрольный пакет обыкновенных акций Росбанка. Позже, 16 августа, "ТКС Холдинг" сообщил РИА Новости, что завершил сделку по интеграции Росбанка. Кредитный портфель банка с начала года вырос на 2% и на 30 июня составил 1,517 триллиона рублей. Кредиты юрлицам сократились за этот период на 4%, до 670 миллиардов рублей, а физлицам - выросли на 8%, до 847 миллиардов рублей. Также на конец июня средства клиентов в банке составили 1,5 триллиона рублей, сократившись с начала года на 5%. Они включают в себя средства розничных клиентов, которые выросли с начала года на 12%, до 695 миллиардов рублей, и корпоративных клиентов, которые сократились на 16%, до 808 миллиардов рублей.

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чистая прибыль, росбанк, активы