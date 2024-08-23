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Чистая прибыль Русснефти в первом полугодии составила 38,5 млрд рублей

Чистая прибыль Русснефти в первом полугодии составила 38,5 млрд рублей - 23.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Русснефти в первом полугодии составила 38,5 млрд рублей

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в первом полугодии выросла более чем в 13 раз в годовом выражении и... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T17:24+0300

2024-08-23T17:24+0300

2024-08-23T17:39+0300

русснефть

чистая прибыль

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в первом полугодии выросла более чем в 13 раз в годовом выражении и составила 38,481 миллиарда рублей, говорится в ее материалах.Выручка выросла в 1,6 раза - до 147,257 миллиарда рублей, валовая прибыль увеличилась в 2,2 раза, до 47,18 миллиарда.

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русснефть, чистая прибыль