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Чистая прибыль Русснефти в первом полугодии составила 38,5 млрд рублей
Чистая прибыль Русснефти в первом полугодии составила 38,5 млрд рублей - 23.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Русснефти в первом полугодии составила 38,5 млрд рублей
Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в первом полугодии выросла более чем в 13 раз в годовом выражении и... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T17:24+0300
2024-08-23T17:24+0300
2024-08-23T17:39+0300
русснефть
чистая прибыль
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в первом полугодии выросла более чем в 13 раз в годовом выражении и составила 38,481 миллиарда рублей, говорится в ее материалах.Выручка выросла в 1,6 раза - до 147,257 миллиарда рублей, валовая прибыль увеличилась в 2,2 раза, до 47,18 миллиарда.
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русснефть, чистая прибыль
Русснефть, чистая прибыль
Чистая прибыль Русснефти в первом полугодии составила 38,5 млрд рублей
Чистая прибыль Русснефти составила 38,5 млрд рублей против 2,9 млрд годом ранее
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в первом полугодии выросла более чем в 13 раз в годовом выражении и составила 38,481 миллиарда рублей, говорится в ее материалах.
Выручка выросла в 1,6 раза - до 147,257 миллиарда рублей, валовая прибыль увеличилась в 2,2 раза, до 47,18 миллиарда.