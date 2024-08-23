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Чистая прибыль "Трансконтейнера" за первое полугодие снизилась на 41,3%

Чистая прибыль "Трансконтейнера" за первое полугодие снизилась на 41,3% - 23.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Трансконтейнера" за первое полугодие снизилась на 41,3%

Чистая прибыль крупнейшего российского контейнерного железнодорожного оператора, "Трансконтейнера", по РСБУ за первое полугодие упала на 41,3% по сравнению с... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T18:59+0300

2024-08-23T18:59+0300

2024-08-23T19:57+0300

чистая прибыль

"трансконтейнер"

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего российского контейнерного железнодорожного оператора, "Трансконтейнера", по РСБУ за первое полугодие упала на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 6,967 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период сократилась на 13,5% - до 80,468 миллиарда. Валовая прибыль сократилась на 27,5% и составила 14,406 миллиарда рублей, прибыль от продаж - на 33,5%, до 10,943 миллиарда. Долгосрочные обязательства на 30 июня уменьшились до 50,259 миллиарда рублей с 77,273 миллиарда на начало года, краткосрочные - выросли до 90,979 миллиарда с 55,792 миллиарда рублей. "Снижение выручки за первое полугодие 2024 года к аналогичному периоду прошлого года обусловлено, в частности, общим для рынка трендом на увеличение оборота подвижного состава, а также снижением ставок на перевозки по ряду маршрутов в восточном направлении", - прокомментировал РИА Новости представитель "Трансконтейнера".Уменьшение чистой прибыли собеседник агентства объяснил "дополнительно ростом расходов на обслуживание долга в связи с существенным увеличением ключевой ставки ЦБ РФ и накопленным эффектом на амортизационные отчисления вследствие изменения стандартов учета"."Трансконтейнер" - крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор. Парк контейнеров составляет 141 тысячу единиц вместимостью около 219 тысяч TEU, фитинговых платформ - 40 тысяч единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. "Трансконтейнеру" принадлежит 58,67% акций ОАО "Сахалинское морское пароходство", которое владеет 14 судами. Единственный акционер - группа "Дело".

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чистая прибыль, "трансконтейнер"