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Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 млн тонн - 23.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 млн тонн
Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 млн тонн - 23.08.2024, ПРАЙМ
Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 млн тонн
Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 миллиона тонн, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут на площадке I всероссийского форума | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T16:23+0300
2024-08-23T16:45+0300
пшеница
экспорт
экономика
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 миллиона тонн, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут на площадке I всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024"."54,1 миллиона тонн пшеницы", - сказала Лут в ответ на вопрос об объеме экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне.В этом сезоне уборка только началась, поэтому цена на зерно низкая, добавила министр. По ее словам, хорошо идет зерно "третьего класса", которое используется для формирования помольной партии при производстве хлебопекарной муки."Цена на уборке она низкая. И я думаю, поскольку она подрастет к середине сезона на трешку… чем дальше, тем больше будет покупаться зерно третьего класса", - отметила министр.Ранее в августе Лут сообщала, что экспорт зерна из России в минувшем 2023-2024 сельскохозяйственном году, который завершился в конце июня, составил не менее 72 миллионов тонн.
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пшеница, экспорт
пшеница, экспорт, Экономика
16:23 23.08.2024 (обновлено: 16:45 23.08.2024)
 
Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 млн тонн

Лут: экспорт пшеницы в прошлом сельхозгоду составил 54,1 млн тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 миллиона тонн, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут на площадке I всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024".
"54,1 миллиона тонн пшеницы", - сказала Лут в ответ на вопрос об объеме экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне.
В этом сезоне уборка только началась, поэтому цена на зерно низкая, добавила министр. По ее словам, хорошо идет зерно "третьего класса", которое используется для формирования помольной партии при производстве хлебопекарной муки.
"Цена на уборке она низкая. И я думаю, поскольку она подрастет к середине сезона на трешку… чем дальше, тем больше будет покупаться зерно третьего класса", - отметила министр.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
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16:11
Ранее в августе Лут сообщала, что экспорт зерна из России в минувшем 2023-2024 сельскохозяйственном году, который завершился в конце июня, составил не менее 72 миллионов тонн.
 
Экономикапшеницаэкспорт
 
 
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