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BNY возобновил конвертацию депозитарных расписок компаний России в акции

BNY возобновил конвертацию депозитарных расписок компаний России в акции - 23.08.2024, ПРАЙМ

BNY возобновил конвертацию депозитарных расписок компаний России в акции

Банк-депозитарий BNY сообщил о возобновлении с 22 августа добровольного аннулирования депозитарных расписок крупных российских компаний путем конвертации в... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T11:41+0300

2024-08-23T11:41+0300

2024-08-23T11:41+0300

экономика

россия

депозитарные расписки

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Банк-депозитарий BNY сообщил о возобновлении с 22 августа добровольного аннулирования депозитарных расписок крупных российских компаний путем конвертации в акции, следует из документа BNY. В России принят закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Центральный банк пояснял, что российские эмитенты обязаны инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения. Этот процесс у депозитария BNY, как говорится в его материалах, был приостановлен в ноябре 2022 года. "Настоящим BNY как депозитарий уведомляет, что... будет разрешено добровольное аннулирование, при определенных условиях, нижеуказанных программ депозитарных расписок (DR)... Операции аннулирования по данным программам будут разрешены, при определенных условиях, с 22 августа 2024 года", - сообщил BNY. Такая возможность появилась в результате соответствующего объявления Управления американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC), а также в соответствии с Генеральной лицензией 100, отмечается в сообщении. В связи с приближающимся истечением срока действия Генеральной лицензии 100, ожидается, что книги BNY снова закроются 20 сентября 2024 года, также говорится в уведомлении. Аннулирование расписок доступно для следующих компаний: "Федеральная сетевая компания", группа "Черкизово", "Интер РАО ЕЭС", "Русгидро", "Сургутнефтегаз", "Мосэнерго", "Россети", ГМК "Норильский никель", "Энел Россия", "Приморское морское пароходство", "Газпром нефть", "Газпром".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, депозитарные расписки