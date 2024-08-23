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США воспитали киевский режим, заявили в МИД - 23.08.2024, ПРАЙМ
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США воспитали киевский режим, заявили в МИД
США воспитали киевский режим, заявили в МИД - 23.08.2024, ПРАЙМ
США воспитали киевский режим, заявили в МИД
Белый дом воспитал существующий киевский режим, именно в Вашингтоне поставили его на террористические рельсы, подчеркнула официальный представитель российского... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T14:31+0300
2024-08-23T14:31+0300
политика
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мария захарова
запад
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг — ПРАЙМ. Белый дом воспитал существующий киевский режим, именно в Вашингтоне поставили его на террористические рельсы, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Несмотря на отрицания или попытки каким-то образом представить это в ином свете, говорили о том, что США воспитали киевский режим, поставили его сначала на экстремистские, теперь уже просто на террористические рельсы. До этого готовили почву, уничтожая украинскую государственность…", — заявила она журналистам на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Захарова также указала, что российская сторона начала фиксировать проявление террористических наклонностей Киева еще до начала СВО. По мнению представителя министерства, действия Запада являются гибридной войной против России, а Украина выполняет роль инструмента для нанесения Москве стратегического поражения.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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мид, мария захарова, запад, украина, россия
Политика, МИД, Мария Захарова, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ
14:31 23.08.2024
 
США воспитали киевский режим, заявили в МИД

Захарова: США воспитали киевский режим, поставили его на террористические рельсы

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг — ПРАЙМ. Белый дом воспитал существующий киевский режим, именно в Вашингтоне поставили его на террористические рельсы, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Несмотря на отрицания или попытки каким-то образом представить это в ином свете, говорили о том, что США воспитали киевский режим, поставили его сначала на экстремистские, теперь уже просто на террористические рельсы. До этого готовили почву, уничтожая украинскую государственность…", — заявила она журналистам на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Захарова также указала, что российская сторона начала фиксировать проявление террористических наклонностей Киева еще до начала СВО. По мнению представителя министерства, действия Запада являются гибридной войной против России, а Украина выполняет роль инструмента для нанесения Москве стратегического поражения.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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