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Российский рынок акций упал в основную сессию пятницы на 2,32% - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций упал в основную сессию пятницы на 2,32%
Российский рынок акций упал в основную сессию пятницы на 2,32% - 23.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций упал в основную сессию пятницы на 2,32%
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 2,32%, следует из данных Московской биржи. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T19:03+0300
2024-08-23T19:04+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 2,32%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,32%, до 2 662,47 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,65%, до 915,64 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 5,86%, РТС - на 8,63%.
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мосбиржа, российский рынок акций, индекс мосбиржи
Мосбиржа, российский рынок акций, индекс Мосбиржи
19:03 23.08.2024 (обновлено: 19:04 23.08.2024)
 
Российский рынок акций упал в основную сессию пятницы на 2,32%

Мосбиржа: российский рынок акций снизился в основную сессию пятницы до 915,64 пункта

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 2,32%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,32%, до 2 662,47 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,65%, до 915,64 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 5,86%, РТС - на 8,63%.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
Курс рубля на Мосбирже растерял рост пятницы и немного снижается к юаню
17:48
 
Мосбиржароссийский рынок акцийиндекс Мосбиржи
 
 
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