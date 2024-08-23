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Российский рынок акций упал в основную сессию пятницы на 2,32%

Российский рынок акций упал в основную сессию пятницы на 2,32% - 23.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций упал в основную сессию пятницы на 2,32%

Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 2,32%, следует из данных Московской биржи. | 23.08.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы снизился на 2,32%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,32%, до 2 662,47 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,65%, до 915,64 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 5,86%, РТС - на 8,63%.

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