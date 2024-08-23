https://1prime.ru/20240823/samolet-851081092.html
"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом
"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом
Российский самолет Су-34 считается идеальным многофункциональным самолетом для уничтожения сложных наземных целей, говорится в статье издания The National... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T12:46+0300
2024-08-23T12:46+0300
2024-08-23T12:46+0300
вооружения
россия
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/82501/93/825019337_0:77:2200:1315_1920x0_80_0_0_17d851b9cc57f524ad34accf89d1ae13.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Российский самолет Су-34 считается идеальным многофункциональным самолетом для уничтожения сложных наземных целей, говорится в статье издания The National Interest."Являясь бомбардировщиком и истребителем в одном флаконе, Су-34 — идеальный выбор для российских командиров при уничтожении сложных наземных целей", — сказано в материале.Отмечается, что Су-34 обладает преимуществами в способности нести большое количество вооружения, включая ракеты и бомбы. Он также способен выполнять несколько задач и работать в любое время суток при любых погодных условиях.В издании подчеркнули, что Су-34 оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Он имеет дальность полета до четырех тысяч километров и максимальную скорость до 1 900 километров в час. Боевая нагрузка может достигать до восьми тонн. Важное преимущество Су-34 заключается также в более низком уровне шума по сравнению с предыдущими моделями, заключили авторы материала.
https://1prime.ru/20240814/svo-850874870.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82501/93/825019337_174:0:2027:1390_1920x0_80_0_0_036aa7806cc37c01bda832b6bcee9a8b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, самолет
Вооружения, РОССИЯ, самолет
"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом
TNI: российский Су-34 идеально подходит для уничтожения сложных целей
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ.
Российский самолет Су-34 считается идеальным многофункциональным самолетом для уничтожения сложных наземных целей, говорится
в статье издания The National Interest.
"Являясь бомбардировщиком и истребителем в одном флаконе, Су-34 — идеальный выбор для российских командиров при уничтожении сложных наземных целей", — сказано в материале.
Отмечается, что Су-34 обладает преимуществами в способности нести большое количество вооружения, включая ракеты и бомбы. Он также способен выполнять несколько задач и работать в любое время суток при любых погодных условиях.
В издании подчеркнули, что Су-34 оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Он имеет дальность полета до четырех тысяч километров и максимальную скорость до 1 900 километров в час.
Боевая нагрузка может достигать до восьми тонн. Важное преимущество Су-34 заключается также в более низком уровне шума по сравнению с предыдущими моделями, заключили авторы материала.
Болезненная потеря: "Искандер" уничтожил самый ценный боевой самолет ВСУ