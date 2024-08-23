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"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом - 23.08.2024, ПРАЙМ
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"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом
"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом
Российский самолет Су-34 считается идеальным многофункциональным самолетом для уничтожения сложных наземных целей, говорится в статье издания The National... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T12:46+0300
2024-08-23T12:46+0300
вооружения
россия
самолет
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Российский самолет Су-34 считается идеальным многофункциональным самолетом для уничтожения сложных наземных целей, говорится в статье издания The National Interest."Являясь бомбардировщиком и истребителем в одном флаконе, Су-34 — идеальный выбор для российских командиров при уничтожении сложных наземных целей", — сказано в материале.Отмечается, что Су-34 обладает преимуществами в способности нести большое количество вооружения, включая ракеты и бомбы. Он также способен выполнять несколько задач и работать в любое время суток при любых погодных условиях.В издании подчеркнули, что Су-34 оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Он имеет дальность полета до четырех тысяч километров и максимальную скорость до 1 900 километров в час. Боевая нагрузка может достигать до восьми тонн. Важное преимущество Су-34 заключается также в более низком уровне шума по сравнению с предыдущими моделями, заключили авторы материала.
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россия, самолет
Вооружения, РОССИЯ, самолет
12:46 23.08.2024
 
"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом

TNI: российский Су-34 идеально подходит для уничтожения сложных целей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк*Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском
*Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Российский самолет Су-34 считается идеальным многофункциональным самолетом для уничтожения сложных наземных целей, говорится в статье издания The National Interest.
"Являясь бомбардировщиком и истребителем в одном флаконе, Су-34 — идеальный выбор для российских командиров при уничтожении сложных наземных целей", — сказано в материале.
Отмечается, что Су-34 обладает преимуществами в способности нести большое количество вооружения, включая ракеты и бомбы. Он также способен выполнять несколько задач и работать в любое время суток при любых погодных условиях.
В издании подчеркнули, что Су-34 оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Он имеет дальность полета до четырех тысяч километров и максимальную скорость до 1 900 километров в час.
Боевая нагрузка может достигать до восьми тонн. Важное преимущество Су-34 заключается также в более низком уровне шума по сравнению с предыдущими моделями, заключили авторы материала.
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