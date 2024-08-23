https://1prime.ru/20240823/samolet-851081092.html

"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом

"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом - 23.08.2024, ПРАЙМ

"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом

Российский самолет Су-34 считается идеальным многофункциональным самолетом для уничтожения сложных наземных целей, говорится в статье издания The National... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T12:46+0300

2024-08-23T12:46+0300

2024-08-23T12:46+0300

вооружения

россия

самолет

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Российский самолет Су-34 считается идеальным многофункциональным самолетом для уничтожения сложных наземных целей, говорится в статье издания The National Interest."Являясь бомбардировщиком и истребителем в одном флаконе, Су-34 — идеальный выбор для российских командиров при уничтожении сложных наземных целей", — сказано в материале.Отмечается, что Су-34 обладает преимуществами в способности нести большое количество вооружения, включая ракеты и бомбы. Он также способен выполнять несколько задач и работать в любое время суток при любых погодных условиях.В издании подчеркнули, что Су-34 оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Он имеет дальность полета до четырех тысяч километров и максимальную скорость до 1 900 километров в час. Боевая нагрузка может достигать до восьми тонн. Важное преимущество Су-34 заключается также в более низком уровне шума по сравнению с предыдущими моделями, заключили авторы материала.

https://1prime.ru/20240814/svo-850874870.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, самолет