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США ввели новый пакет санкций против россиян и компаний из России
США ввели новый пакет санкций против россиян и компаний из России - 23.08.2024, ПРАЙМ
США ввели новый пакет санкций против россиян и компаний из России
Санкции Вашингтона против российских финансово-технологических компаний направлены на дальнейшее сокращение доступа России к международной финансовой системе,... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T17:42+0300
2024-08-23T17:42+0300
2024-08-23T18:26+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Санкции Вашингтона против российских финансово-технологических компаний направлены на дальнейшее сокращение доступа России к международной финансовой системе, заявили в американском минфине."OFAC вводит санкции в отношении российских финансово-технологических компаний в рамках обозначенной Большой семеркой цели по ограничению использования Россией доступа к международной финансовой системе для продвижения ее войны с Украиной", - рассказали в ведомстве.Новые санкции коснутся порядка 400 физических и юридических лиц, находящихся как в России, так и за рубежом. Среди компаний, попавших под ограничения - разработчики ПО "АТОЛ", "Диасофт" и "Центр Финансовых Технологий" (ЦФТ).
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сша, юрлица, физлица
США ввели новый пакет санкций против россиян и компаний из России
Минфин: США расширили санкции против физлиц и юрлиз в России и за рубежом
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Санкции Вашингтона против российских финансово-технологических компаний направлены на дальнейшее сокращение доступа России к международной финансовой системе, заявили в американском минфине.
"OFAC вводит санкции в отношении российских финансово-технологических компаний в рамках обозначенной Большой семеркой цели по ограничению использования Россией доступа к международной финансовой системе для продвижения ее войны с Украиной", - рассказали в ведомстве.
Новые санкции коснутся порядка 400 физических и юридических лиц, находящихся как в России, так и за рубежом. Среди компаний, попавших под ограничения - разработчики ПО "АТОЛ", "Диасофт" и "Центр Финансовых Технологий" (ЦФТ).
США разрешили до 1 сентября импорт ряда категорий российских алмазов