https://1prime.ru/20240823/sanktsii-851090338.html

США ввели новый пакет санкций против россиян и компаний из России

США ввели новый пакет санкций против россиян и компаний из России - 23.08.2024, ПРАЙМ

США ввели новый пакет санкций против россиян и компаний из России

Санкции Вашингтона против российских финансово-технологических компаний направлены на дальнейшее сокращение доступа России к международной финансовой системе,... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T17:42+0300

2024-08-23T17:42+0300

2024-08-23T18:26+0300

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Санкции Вашингтона против российских финансово-технологических компаний направлены на дальнейшее сокращение доступа России к международной финансовой системе, заявили в американском минфине."OFAC вводит санкции в отношении российских финансово-технологических компаний в рамках обозначенной Большой семеркой цели по ограничению использования Россией доступа к международной финансовой системе для продвижения ее войны с Украиной", - рассказали в ведомстве.Новые санкции коснутся порядка 400 физических и юридических лиц, находящихся как в России, так и за рубежом. Среди компаний, попавших под ограничения - разработчики ПО "АТОЛ", "Диасофт" и "Центр Финансовых Технологий" (ЦФТ).

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