https://1prime.ru/20240823/sanktsii-851091685.html

США ввели новые санкции против структур "Мечела" и "Норникеля"

США ввели новые санкции против структур "Мечела" и "Норникеля" - 23.08.2024, ПРАЙМ

США ввели новые санкции против структур "Мечела" и "Норникеля"

США ввели санкции против 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, следует из сообщения американского Минфина. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T18:32+0300

2024-08-23T18:32+0300

2024-08-23T18:41+0300

санкции против рф

сша

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. США ввели санкции против 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, следует из сообщения американского Минфина. Ограничения коснутся компаний в горнодобывающем секторе, в том числе в добыче стали, железа, угля, а также компаний, обеспечивающих оказание услуг предприятиям сферы добычи. Среди них ряд структур "Мечела", включая Челябинский завод по производству коксохимической продукции. В списке новых юрлиц, на которых распространяются ограничения, также Якутская рудная компания, "Якутскстройпроект" и Восточно-Сибирская компания, угольная компания ПАО "Распадская", Магнитогорский металлургический комбинат и Заполярная строительная компания. Ограничения коснулись структур "Норникеля" - "Норникель технические услуги", Норильский обеспечивающий комплекс, Норильскникельремонт, шахт Алардинская и Есаульская, а также ООО "Евразхолдинг Финанс", Качканарского горно-обогатительного комбината, Нижнетагильского металлургического комбината.В списке оказались авиакомпании "Волга-Днепр", AirBridgeCargo и "Норильск авиа". Санкции коснулись 46-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.Помимо этого, США ввели санкции против разработчиков искусственного интеллекта в РФ, в том числе ЦТР и ИПИИ, а также разработчиков ПО "АТОЛ", "Диасофт" и "Центр Финансовых технологий", ведущего российского производителя для нужд радиоэлектроники завода "Реконд". Санкции также распространили на Московский ювелирный завод. Помимо него, под санкции попали семь морских судов.Ограничения вводятся для дальнейшего сокращения доступа России к международной финансовой системе, поясняет министерство. "OFAC вводит санкции в отношении российских финансово-технологических компаний в рамках обозначенной Большой семеркой цели по ограничению использования Россией доступа к международной финансовой системе", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240823/sanktsii-851090338.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, сша, минфин сша