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США ввели новые санкции против структур "Мечела" и "Норникеля"
США ввели новые санкции против структур "Мечела" и "Норникеля" - 23.08.2024, ПРАЙМ
США ввели новые санкции против структур "Мечела" и "Норникеля"
США ввели санкции против 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, следует из сообщения американского Минфина. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T18:32+0300
2024-08-23T18:32+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. США ввели санкции против 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, следует из сообщения американского Минфина. Ограничения коснутся компаний в горнодобывающем секторе, в том числе в добыче стали, железа, угля, а также компаний, обеспечивающих оказание услуг предприятиям сферы добычи. Среди них ряд структур "Мечела", включая Челябинский завод по производству коксохимической продукции. В списке новых юрлиц, на которых распространяются ограничения, также Якутская рудная компания, "Якутскстройпроект" и Восточно-Сибирская компания, угольная компания ПАО "Распадская", Магнитогорский металлургический комбинат и Заполярная строительная компания. Ограничения коснулись структур "Норникеля" - "Норникель технические услуги", Норильский обеспечивающий комплекс, Норильскникельремонт, шахт Алардинская и Есаульская, а также ООО "Евразхолдинг Финанс", Качканарского горно-обогатительного комбината, Нижнетагильского металлургического комбината.В списке оказались авиакомпании "Волга-Днепр", AirBridgeCargo и "Норильск авиа". Санкции коснулись 46-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.Помимо этого, США ввели санкции против разработчиков искусственного интеллекта в РФ, в том числе ЦТР и ИПИИ, а также разработчиков ПО "АТОЛ", "Диасофт" и "Центр Финансовых технологий", ведущего российского производителя для нужд радиоэлектроники завода "Реконд". Санкции также распространили на Московский ювелирный завод. Помимо него, под санкции попали семь морских судов.Ограничения вводятся для дальнейшего сокращения доступа России к международной финансовой системе, поясняет министерство. "OFAC вводит санкции в отношении российских финансово-технологических компаний в рамках обозначенной Большой семеркой цели по ограничению использования Россией доступа к международной финансовой системе", - говорится в сообщении.
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санкции против рф, сша, минфин сша
санкции против РФ, США, Минфин США
США ввели новые санкции против структур "Мечела" и "Норникеля"
Минфин США сообщил о новых санкциях против российских добывающих компаний
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. США ввели санкции против 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, следует из сообщения американского Минфина.
Ограничения коснутся компаний в горнодобывающем секторе, в том числе в добыче стали, железа, угля, а также компаний, обеспечивающих оказание услуг предприятиям сферы добычи.
Среди них ряд структур "Мечела", включая Челябинский завод по производству коксохимической продукции. В списке новых юрлиц, на которых распространяются ограничения, также Якутская рудная компания, "Якутскстройпроект" и Восточно-Сибирская компания, угольная компания ПАО "Распадская", Магнитогорский металлургический комбинат и Заполярная строительная компания.
Ограничения коснулись структур "Норникеля" - "Норникель технические услуги", Норильский обеспечивающий комплекс, Норильскникельремонт, шахт Алардинская и Есаульская, а также ООО "Евразхолдинг Финанс", Качканарского горно-обогатительного комбината, Нижнетагильского металлургического комбината.
В списке оказались авиакомпании "Волга-Днепр", AirBridgeCargo и "Норильск авиа". Санкции коснулись 46-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.
Помимо этого, США ввели санкции против разработчиков искусственного интеллекта в РФ, в том числе ЦТР и ИПИИ, а также разработчиков ПО "АТОЛ", "Диасофт" и "Центр Финансовых технологий", ведущего российского производителя для нужд радиоэлектроники завода "Реконд".
Санкции также распространили на Московский ювелирный завод. Помимо него, под санкции попали семь морских судов.
Ограничения вводятся для дальнейшего сокращения доступа России к международной финансовой системе, поясняет министерство.
США ввели новый пакет санкций против россиян и компаний из России
"OFAC вводит санкции в отношении российских финансово-технологических компаний в рамках обозначенной Большой семеркой цели по ограничению использования Россией доступа к международной финансовой системе", - говорится в сообщении.