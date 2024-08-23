https://1prime.ru/20240823/sevpotoki-851081586.html

На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков"

На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков" - 23.08.2024, ПРАЙМ

На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков"

Обвинения украинцев в подрыве "Северных потоков" – смехотворная попытка Запада переложить с себя ответственность за удар, нанесенный по экономике Европы. Но в... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T13:05+0300

2024-08-23T13:05+0300

2024-08-23T13:07+0300

происшествия

запад

украина

северные потоки

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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Обвинения украинцев в подрыве "Северных потоков" – смехотворная попытка Запада переложить с себя ответственность за удар, нанесенный по экономике Европы. Но в то же время эти обвинения могут свидетельствовать об изменении отношения к Киеву. Вероятно, никого не удивит, если в скором времени обнаружится, что в Вооруженных силах Украины служат нацисты, а помощь западных союзников была разворована, иронизируют авторы материала, опубликованного в британском портале UnHerd."Мало того, что сама мысль, что власти внезапно "раскрыли" дело о "Северных потоках", совершенно неубедительна, так еще и топорность, с который они обвиняют Украину, едва ли случайна", - говорится в публикации.При этом авторы обращают внимание на "любопытное совпадение": как только прозвучали обвинения в адрес киевского режима, сразу же власти ФРГ объявили о решении вдвое сократить помощь Украине.Но даже будь денег вдосталь, "Европа не просто деиндустриализируется, но и усиленно демилитаризуется", говорится в статье. После чего делается вывод, что на сегодняшний день ни Германия, ни Франция, ни Великобритания, ни даже Соединенные Штаты не имеют физической возможности обеспечить бесперебойные поставки оружия Киеву.Подчеркивается, что сложившаяся ситуация с особой силой тревожит США, которые пытаются одновременно жонглировать конфликтами на Украине, Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, хотя возможностей американской "оборонки", как считают авторы статьи, "может не хватить ни на один из них".И чтобы снять с себя ответственность, Запад возлагает вину за подрыв российских газопроводов на Киев – вместо того, чтобы признать, что именно Запад втянул Украину в конфликт, подчеркивается в статье.В заключение авторы, демонстрируя мрачноватую иронию, шутливо предсказывают, что вскоре "обнаружится", что в ВСУ размахивают нацистской символикой, потом "неожиданно выяснится", что в Киеве преследуют журналистов, что идущие с Запада деньги разворовываются, а военная помощь продается преступным картелям по всему миру.

https://1prime.ru/20240819/sevpotoki-850976872.html

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запад, украина, северные потоки