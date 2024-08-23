https://1prime.ru/20240823/sevpotoki-851081586.html
На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков"
На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков" - 23.08.2024, ПРАЙМ
На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков"
Обвинения украинцев в подрыве "Северных потоков" – смехотворная попытка Запада переложить с себя ответственность за удар, нанесенный по экономике Европы. Но в... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T13:05+0300
2024-08-23T13:05+0300
2024-08-23T13:07+0300
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Обвинения украинцев в подрыве "Северных потоков" – смехотворная попытка Запада переложить с себя ответственность за удар, нанесенный по экономике Европы. Но в то же время эти обвинения могут свидетельствовать об изменении отношения к Киеву. Вероятно, никого не удивит, если в скором времени обнаружится, что в Вооруженных силах Украины служат нацисты, а помощь западных союзников была разворована, иронизируют авторы материала, опубликованного в британском портале UnHerd."Мало того, что сама мысль, что власти внезапно "раскрыли" дело о "Северных потоках", совершенно неубедительна, так еще и топорность, с который они обвиняют Украину, едва ли случайна", - говорится в публикации.При этом авторы обращают внимание на "любопытное совпадение": как только прозвучали обвинения в адрес киевского режима, сразу же власти ФРГ объявили о решении вдвое сократить помощь Украине.Но даже будь денег вдосталь, "Европа не просто деиндустриализируется, но и усиленно демилитаризуется", говорится в статье. После чего делается вывод, что на сегодняшний день ни Германия, ни Франция, ни Великобритания, ни даже Соединенные Штаты не имеют физической возможности обеспечить бесперебойные поставки оружия Киеву.Подчеркивается, что сложившаяся ситуация с особой силой тревожит США, которые пытаются одновременно жонглировать конфликтами на Украине, Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, хотя возможностей американской "оборонки", как считают авторы статьи, "может не хватить ни на один из них".И чтобы снять с себя ответственность, Запад возлагает вину за подрыв российских газопроводов на Киев – вместо того, чтобы признать, что именно Запад втянул Украину в конфликт, подчеркивается в статье.В заключение авторы, демонстрируя мрачноватую иронию, шутливо предсказывают, что вскоре "обнаружится", что в ВСУ размахивают нацистской символикой, потом "неожиданно выяснится", что в Киеве преследуют журналистов, что идущие с Запада деньги разворовываются, а военная помощь продается преступным картелям по всему миру.
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Происшествия, ЗАПАД, УКРАИНА, Северные потоки
На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков"
UnHerd: Киев обвинили в подрыве "Севпотоков", чтобы снять с себя ответственность
МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ.
Обвинения украинцев в подрыве "Северных потоков" – смехотворная попытка Запада переложить с себя ответственность за удар, нанесенный по экономике Европы. Но в то же время эти обвинения могут свидетельствовать об изменении отношения к Киеву. Вероятно, никого не удивит, если в скором времени обнаружится, что в Вооруженных силах Украины служат нацисты, а помощь западных союзников была разворована, иронизируют авторы материала, опубликованного в британском портале UnHerd
.
"Мало того, что сама мысль, что власти внезапно "раскрыли" дело о "Северных потоках", совершенно неубедительна, так еще и топорность, с который они обвиняют Украину, едва ли случайна", - говорится в публикации.
При этом авторы обращают внимание на "любопытное совпадение": как только прозвучали обвинения в адрес киевского режима, сразу же власти ФРГ объявили о решении вдвое сократить помощь Украине.
Но даже будь денег вдосталь, "Европа не просто деиндустриализируется, но и усиленно демилитаризуется", говорится в статье. После чего делается вывод, что на сегодняшний день ни Германия, ни Франция, ни Великобритания, ни даже Соединенные Штаты не имеют физической возможности обеспечить бесперебойные поставки оружия Киеву.
Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам"
Подчеркивается, что сложившаяся ситуация с особой силой тревожит США, которые пытаются одновременно жонглировать конфликтами на Украине, Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, хотя возможностей американской "оборонки", как считают авторы статьи, "может не хватить ни на один из них".
И чтобы снять с себя ответственность, Запад возлагает вину за подрыв российских газопроводов на Киев – вместо того, чтобы признать, что именно Запад втянул Украину в конфликт, подчеркивается в статье.
В заключение авторы, демонстрируя мрачноватую иронию, шутливо предсказывают, что вскоре "обнаружится", что в ВСУ размахивают нацистской символикой, потом "неожиданно выяснится", что в Киеве преследуют журналистов, что идущие с Запада деньги разворовываются, а военная помощь продается преступным картелям по всему миру.