Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков" - 23.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240823/sevpotoki-851081586.html
На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков"
На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков" - 23.08.2024, ПРАЙМ
На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков"
Обвинения украинцев в подрыве "Северных потоков" – смехотворная попытка Запада переложить с себя ответственность за удар, нанесенный по экономике Европы. Но в... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T13:05+0300
2024-08-23T13:07+0300
происшествия
запад
украина
северные потоки
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg
МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Обвинения украинцев в подрыве "Северных потоков" – смехотворная попытка Запада переложить с себя ответственность за удар, нанесенный по экономике Европы. Но в то же время эти обвинения могут свидетельствовать об изменении отношения к Киеву. Вероятно, никого не удивит, если в скором времени обнаружится, что в Вооруженных силах Украины служат нацисты, а помощь западных союзников была разворована, иронизируют авторы материала, опубликованного в британском портале UnHerd."Мало того, что сама мысль, что власти внезапно "раскрыли" дело о "Северных потоках", совершенно неубедительна, так еще и топорность, с который они обвиняют Украину, едва ли случайна", - говорится в публикации.При этом авторы обращают внимание на "любопытное совпадение": как только прозвучали обвинения в адрес киевского режима, сразу же власти ФРГ объявили о решении вдвое сократить помощь Украине.Но даже будь денег вдосталь, "Европа не просто деиндустриализируется, но и усиленно демилитаризуется", говорится в статье. После чего делается вывод, что на сегодняшний день ни Германия, ни Франция, ни Великобритания, ни даже Соединенные Штаты не имеют физической возможности обеспечить бесперебойные поставки оружия Киеву.Подчеркивается, что сложившаяся ситуация с особой силой тревожит США, которые пытаются одновременно жонглировать конфликтами на Украине, Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, хотя возможностей американской "оборонки", как считают авторы статьи, "может не хватить ни на один из них".И чтобы снять с себя ответственность, Запад возлагает вину за подрыв российских газопроводов на Киев – вместо того, чтобы признать, что именно Запад втянул Украину в конфликт, подчеркивается в статье.В заключение авторы, демонстрируя мрачноватую иронию, шутливо предсказывают, что вскоре "обнаружится", что в ВСУ размахивают нацистской символикой, потом "неожиданно выяснится", что в Киеве преследуют журналистов, что идущие с Запада деньги разворовываются, а военная помощь продается преступным картелям по всему миру.
https://1prime.ru/20240819/sevpotoki-850976872.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_8eee03ca2f9cd3abaaac098849449a8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, северные потоки
Происшествия, ЗАПАД, УКРАИНА, Северные потоки
13:05 23.08.2024 (обновлено: 13:07 23.08.2024)
 
На Западе иронизируют: Украину не зря обвинили в подрыве "Севпотоков"

UnHerd: Киев обвинили в подрыве "Севпотоков", чтобы снять с себя ответственность

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Обвинения украинцев в подрыве "Северных потоков" – смехотворная попытка Запада переложить с себя ответственность за удар, нанесенный по экономике Европы. Но в то же время эти обвинения могут свидетельствовать об изменении отношения к Киеву. Вероятно, никого не удивит, если в скором времени обнаружится, что в Вооруженных силах Украины служат нацисты, а помощь западных союзников была разворована, иронизируют авторы материала, опубликованного в британском портале UnHerd.
"Мало того, что сама мысль, что власти внезапно "раскрыли" дело о "Северных потоках", совершенно неубедительна, так еще и топорность, с который они обвиняют Украину, едва ли случайна", - говорится в публикации.
При этом авторы обращают внимание на "любопытное совпадение": как только прозвучали обвинения в адрес киевского режима, сразу же власти ФРГ объявили о решении вдвое сократить помощь Украине.
Но даже будь денег вдосталь, "Европа не просто деиндустриализируется, но и усиленно демилитаризуется", говорится в статье. После чего делается вывод, что на сегодняшний день ни Германия, ни Франция, ни Великобритания, ни даже Соединенные Штаты не имеют физической возможности обеспечить бесперебойные поставки оружия Киеву.
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
Лавров призвал Германию ответить на все вопросы по "Северным потокам"
19 августа, 12:47
Подчеркивается, что сложившаяся ситуация с особой силой тревожит США, которые пытаются одновременно жонглировать конфликтами на Украине, Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, хотя возможностей американской "оборонки", как считают авторы статьи, "может не хватить ни на один из них".
И чтобы снять с себя ответственность, Запад возлагает вину за подрыв российских газопроводов на Киев – вместо того, чтобы признать, что именно Запад втянул Украину в конфликт, подчеркивается в статье.
В заключение авторы, демонстрируя мрачноватую иронию, шутливо предсказывают, что вскоре "обнаружится", что в ВСУ размахивают нацистской символикой, потом "неожиданно выяснится", что в Киеве преследуют журналистов, что идущие с Запада деньги разворовываются, а военная помощь продается преступным картелям по всему миру.
 
ПроисшествияЗАПАДУКРАИНАСеверные потоки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала