https://1prime.ru/20240823/shattl-851081294.html

Аэрофлот рассмотрит расширение программы "Шаттл"

Аэрофлот рассмотрит расширение программы "Шаттл" - 23.08.2024, ПРАЙМ

Аэрофлот рассмотрит расширение программы "Шаттл"

Аэрофлот изучает новые направления для расширения программы "Шаттл", сообщил журналистам директор департамента продаж и маркетинга компании Константин Быков. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T12:52+0300

2024-08-23T12:52+0300

2024-08-23T12:52+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - ПРАЙМ. Аэрофлот изучает новые направления для расширения программы "Шаттл", сообщил журналистам директор департамента продаж и маркетинга компании Константин Быков. "Мы сейчас как раз изучаем те направления, в которых есть схожая необходимость в логистической доступности. И работаем по этим направлениям. Об изменениях, конечно, вы узнаете, если маршруты появятся", - сказал он. Быков напомнил, что программа высокоинтенсивных перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом "Шаттл" была запущена 1 июня 2024 года. Она реализуется Аэрофлотом и дочерней авиакомпанией "Россия". "К этому (расширение программы - ред.) нужно подходить очень аккуратно, выверенно, чтобы обеспечить надежность и популярность рейсов. Вы понимаете, что это высокочастотное направление, но очень требовательное, чтобы все было на высшем уровне", - сказал Быков. Ранее сообщалось, что в пятницу в аэропорту "Пулково" объявили 1-миллионного пассажира, перевезенного по программе "Шаттл" между Москвой и Петербургом. Этим летом рейсы в Петербург из Шереметьево и в обратном направлении вылетают с интервалом от 15 минут, а из Внуково и в обратном направлении — с интервалом от 30 минут. Общая частота полётов в рамках новой услуги достигает 70 рейсов в день. Рекордсменом по количеству перелётов в рамках программы "Шаттл" стал пассажир, выполнивший за два летних месяца 24 перелёта между Москвой и Санкт-Петербургом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия