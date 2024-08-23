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Цены на апельсиновый сок обновили исторический максимум - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Цены на апельсиновый сок обновили исторический максимум
Цены на апельсиновый сок обновили исторический максимум - 23.08.2024, ПРАЙМ
Цены на апельсиновый сок обновили исторический максимум
Биржевые цены на апельсиновый сок превысили 5 долларов за фунт замороженного концентрата, превысив исторический максимум, сообщает ICE Futures. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T16:28+0300
2024-08-23T16:28+0300
апельсины
сок
цены
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок превысили 5 долларов за фунт замороженного концентрата, превысив исторический максимум, сообщает ICE Futures. По состоянию на 16.10 мск цена сентябрьского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока растёт на 0,8%, до 4,97 доллара за фунт замороженного концентрата. А в районе 15.00 мск показатель достигал 5,06 доллара. Это и стало новым мировым рекордом.Повышение цен связано с ухудшением урожайности апельсиновых деревьев в Бразилии. Согласно прогнозам, урожай апельсинов в этом сельскохозяйственном году снизится на 25%, составив минимум с 1988 года.
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апельсины, сок, цены
апельсины, СОК, цены
16:28 23.08.2024
 
Цены на апельсиновый сок обновили исторический максимум

ICE Futures: цены на апельсиновый сок в мире превысили $5 за фунт

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБутылки с соком
Бутылки с соком - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок превысили 5 долларов за фунт замороженного концентрата, превысив исторический максимум, сообщает ICE Futures.
По состоянию на 16.10 мск цена сентябрьского фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока растёт на 0,8%, до 4,97 доллара за фунт замороженного концентрата. А в районе 15.00 мск показатель достигал 5,06 доллара. Это и стало новым мировым рекордом.
Повышение цен связано с ухудшением урожайности апельсиновых деревьев в Бразилии. Согласно прогнозам, урожай апельсинов в этом сельскохозяйственном году снизится на 25%, составив минимум с 1988 года.
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