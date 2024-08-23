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Путину доложили о ситуации в колонии ИК-19 в Волгограде - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Путину доложили о ситуации в колонии ИК-19 в Волгограде
Путину доложили о ситуации в колонии ИК-19 в Волгограде - 23.08.2024, ПРАЙМ
Путину доложили о ситуации в колонии ИК-19 в Волгограде
Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадий Гостев проинформировал президента Владимира Путина о ситуации в колонии в Волгоградской... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T15:19+0300
2024-08-23T15:19+0300
происшествия
россия
фсин
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадий Гостев проинформировал президента Владимира Путина о ситуации в колонии в Волгоградской области. Об этом сообщил глава государства."Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области", - заявил президент в рамках совещания с постоянными членами Совбеза России.Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что несколько заключенных захватили заложников в колонии №19. Соответствующие уголовное дело возбуждено по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Для расследования была сформирована следственная группа из опытных специалистов.
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россия, фсин, владимир путин
Происшествия, РОССИЯ, ФСИН, Владимир Путин
15:19 23.08.2024
 
Путину доложили о ситуации в колонии ИК-19 в Волгограде

Путин сообщил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации в колонии в Волгограде

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадий Гостев проинформировал президента Владимира Путина о ситуации в колонии в Волгоградской области. Об этом сообщил глава государства.
"Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области", - заявил президент в рамках совещания с постоянными членами Совбеза России.
Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что несколько заключенных захватили заложников в колонии №19. Соответствующие уголовное дело возбуждено по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Для расследования была сформирована следственная группа из опытных специалистов.
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ПроисшествияРОССИЯФСИНВладимир Путин
 
 
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