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Путину доложили о ситуации в колонии ИК-19 в Волгограде

Путину доложили о ситуации в колонии ИК-19 в Волгограде - 23.08.2024, ПРАЙМ

Путину доложили о ситуации в колонии ИК-19 в Волгограде

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадий Гостев проинформировал президента Владимира Путина о ситуации в колонии в Волгоградской... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T15:19+0300

2024-08-23T15:19+0300

2024-08-23T15:19+0300

происшествия

россия

фсин

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадий Гостев проинформировал президента Владимира Путина о ситуации в колонии в Волгоградской области. Об этом сообщил глава государства."Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области", - заявил президент в рамках совещания с постоянными членами Совбеза России.Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что несколько заключенных захватили заложников в колонии №19. Соответствующие уголовное дело возбуждено по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Для расследования была сформирована следственная группа из опытных специалистов.

https://1prime.ru/20240823/pogibshiy-851084540.html

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россия, фсин, владимир путин