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Госдума в сентябре обсудит запрет массовых спам-обзвонов - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Госдума в сентябре обсудит запрет массовых спам-обзвонов
Госдума в сентябре обсудит запрет массовых спам-обзвонов - 23.08.2024, ПРАЙМ
Госдума в сентябре обсудит запрет массовых спам-обзвонов
В сентябре правительство внесет в Госдуму законопроект о запрете массовых спам-обзвонов. Об этом заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T12:22+0300
2024-08-23T12:22+0300
спам
спам-звонки
госдума
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В сентябре правительство внесет в Госдуму законопроект о запрете массовых спам-обзвонов. Об этом заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев."В сентябре внесем", - сообщил он, обозначив таким образом срок внесения документа на рассмотрение депутатов. Министр впервые рассказал об этой инициативе в конце апреля, пояснив, что готовится законопроект, направленный на запрет массовых спам-обзвонов, которые инициируются роботами.В июне этого года депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачев внесли в Госдуму законопроект о запрете спам-звонков с временных номеров. Предлагалось разрешить такие обзвоны лишь с официальных номеров компаний или ИП.
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спам, спам-звонки, госдума
спам, спам-звонки, Госдума
12:22 23.08.2024
 
Госдума в сентябре обсудит запрет массовых спам-обзвонов

Шадаев: законопроект о запрете спам-обзвонов внесут в Госдуму в сентябре

Спам рассылка и обзвон клиентов наугад, причем по мобильным телефонам
Спам рассылка и обзвон клиентов наугад, причем по мобильным телефонам
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В сентябре правительство внесет в Госдуму законопроект о запрете массовых спам-обзвонов. Об этом заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"В сентябре внесем", - сообщил он, обозначив таким образом срок внесения документа на рассмотрение депутатов.
Министр впервые рассказал об этой инициативе в конце апреля, пояснив, что готовится законопроект, направленный на запрет массовых спам-обзвонов, которые инициируются роботами.
В июне этого года депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачев внесли в Госдуму законопроект о запрете спам-звонков с временных номеров. Предлагалось разрешить такие обзвоны лишь с официальных номеров компаний или ИП.
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
В России могут запретить массовые спам-обзвоны
25 апреля, 11:35
 
спамспам-звонкиГосдума
 
 
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