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Главный металл экономики больше не нужен. А виноват Китай

Главный металл экономики больше не нужен. А виноват Китай - 23.08.2024, ПРАЙМ

Главный металл экономики больше не нужен. А виноват Китай

Из-за затянувшегося спада в секторе недвижимости Китая производство стали там резко упало. Крупнейшая в мире китайская металлургическая компания Baowu Steel... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T04:04+0300

2024-08-23T04:04+0300

2024-08-23T04:04+0300

статья

сталь

импорт стали

производство стали

жидкая сталь

выпуск стали

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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ, Роман Серов. Из-за затянувшегося спада в секторе недвижимости Китая производство стали там резко упало. Крупнейшая в мире китайская металлургическая компания Baowu Steel спрогнозировала наступление кризиса, пообещав, что текущий спад в этой отрасли будет глубже, чем кризисы 2008 и 2015 годов. Насколько серьезен обещанный обвал и как он отразится на каждом из нас, выяснило агентство "Прайм".Недавнее заявление Baowu, которая производит около 7% мировой стали, вызвало широкий резонанс, и, возможно, послужило причиной падения цен фьючерсов на железную руду почти на 10% на Сингапурской и Даляньской товарных биржах, говорит доцент кафедры экономики Университета МИСИС Рафаэль Абдулов.Китай – самый крупный производитель и потребитель стали в мире. За последние 13 лет производство увеличилось на 50% и в 2023 году достигло 1,019 миллиардов тонн. Это 54% всего мирового производства. Из этого объема 911 миллионов тонн потребляется внутри Китая, остальное идет на экспорт.Структура потребления стали в Китае следующая: машины и оборудование – 30%, строительство недвижимости – 24%, инфраструктура – 17%, транспорт – 9%, товары длительного пользования – 9%, остальное – 11%. В абсолютных показателях растут почти все сегменты, кроме строительства недвижимости. Туда в прошлом году поступило на 37 миллионов тонн стали меньше, чем в 2010-м. Доля строительства недвижимости в общей структуре потребления в относительных показателях также сократилась с 42% в 2010 году до 24% в 2023-м прошлом году, замечает Абдулов.Это связано с перегревом на рынке недвижимости Китая – спрос и цены падают, у застройщиков кризис ликвидности. Строительство новых домов сократилось на 27,6%. Доходит до банкротств, самым крупным из которых стал крах крупнейшего китайского девелопера Evergrande Group. По итогам прошлого года многие китайские девелоперы отчитались об убытках. 34 из 50 крупнейших девелопера попросили помощи для реструктуризации долга. Все это происходит на фоне замедления темпов экономики Китая, которое в свою очередь вызвано торможением мировой экономики.Хроника необъявленного кризисаПо словам начальника аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ", Олега Абелева, некоторые тревожные сигналы о том, что в металлургическом секторе Китая не все ладно, периодически поступали на мировые рынки, начиная с весны этого года. Пекин пытался нивелировать плохие новости за счет мер стимулирования, однако это не сильно помогло.Цены на стальную арматуру в Китае упали более чем на 20% с начала года до 450 долларов за тонну, свидетельствуют данные поставщика финансовой информации Wind. Китайская железная руда – материал для производства – подешевела на мировых биржах на 28% с начала года.В целом на мировом рынке с начала этого года сталь подешевела более чем на 40% - c 1100 до 660 долларов за тонну. И дело не только в Китае. Не менее важен рынок недвижимости США. А там еще в начале года общее количество стартов строительства упало на 8% из-за высоких процентных ставок и дефицита квалифицированной рабочей силы."Продажи на основных рынках недвижимости упали, что в свою очередь привело к уменьшению строительства новых объектов, для которых широко используется продукция из стали", - рассказывает эксперт Центра Россия-ОЭСР Президентской Академии Гасан Рамазанов.На этом фоне несколько стран выдвинули против Китая обвинения в демпинге– дескать, его производители пытаются увеличить экспорт на фоне замедления внутреннего рынка. О введении антидемпинговых пошлин объявил Таиланд, а раньше – Индия, во Вьетнаме также началось расследование в отношении некоторых видов китайской сталелитейной продукции.Второй по величине производитель стали в мире ArcelorMittal высказал мнение, что избыточное производство Китая сделало условия на рынке "неустойчивыми". Иными словами, стали в мире стало слишком много, ее производство становится убыточным, поэтому производители пытаются продать товар кому угодно, не скупясь на скидки. Это может обвалить рынок еще больше. Чили уже закрыла комбинат Huachipato из-за "нечестной конкуренции". Схожие последствия угрожают экономикам США и Европы. По данным Bloomberg, Берлин уже мониторит ситуацию из-за рисков для прибыльности немецких металлургов.В России ситуация пока далека от критической. Наиболее чувствителен к движению ценовых трендов в мире НЛМК, которая экспортирует около 50% своей продукции. Впрочем, компания сохраняет экспорт в страны ЕС и не находится под санкциями, что помогает ей справиться с конъюнктурой. Остальные игроки ориентированы на внутренний рынок, где сталь подорожала с начала года на 5-20% и не думает дешеветь."Зима" на рынке стали, но весна все-таки придетНо от глобальных трендов никому не уйти. Неужели действительно мировая сталелитейная промышленность переживает "зиму" и находится на этапе длительной коррекции, как заявил недавно председатель Baowu Steel Ху Ванмин?С одной стороны, просвета в секторе недвижимости Китая не ожидается по крайней мере до 2025 года. На Третьем пленуме ЦК Компартии КНР не было объявлено о конкретных мерах поддержки сектора. Да и ставки в США тоже вряд ли существенно снизятся в ближайшие месяцы.Однако сталь остается незаменимым товаром для транспорта, строительства, инфраструктуры и, что особенно важно, для "зеленой" энергетики и развития низкоуглеродных производств, отметил завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов.Важно, что сталь можно использовать повторно, и это тоже определяет стабильный спрос на нее и, соответственно, на железную руду. Есть версия, что рынок стали может понемногу начать приходить в себя через год-полтора. Поэтому крупнейшие горнодобывающие компании, такие как BHP и Rio Tinto, учитывают нынешнее понижение цен в своих стратегиях, осознавая хорошие долгосрочные перспективы развития рынка железной руды.Понятно, что для этих транснациональных компаний последние два десятилетия впечатляющего экономического роста Китая стали "золотым веком", обеспечивая рекордную прибыль. Но у них есть понимание, что этого не повторится, поскольку "сталеемкость" экономики снижается. При этом правительство Китая будет стараться поддержать рынок жилья. В мае был обнародован большой пакет мер для поддержки отрасли недвижимости, который включает в себя снижение первоначального взноса и ставок по ипотечным кредитам. То есть, по крайней мере, обвала не будет.Кроме того, уменьшение спроса на стальную продукцию приведет к сокращению объемов ее производства не только в Китае, но и во всем мире. Это поможет остановить негативную ценовую динамику, заключил Рамазанов.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

сталь, импорт стали, производство стали, жидкая сталь, выпуск стали